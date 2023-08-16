Розовый гигант: рыбак вытащил рекордного морского окуня с глубины 300 метров (фото)

Мужчина рассказал, что до официального взвешивания на сертифицированных весах оставалось три дня, поэтому ему пришлось извлечь внутренности у рыбы, что уменьшило ее вес.

Во время рыбалки в глубоких водах Prince William Sound на Аляске Кит ДеГрафф поймал на крючок то, что он принял за палтуса. Оказалось, что мужчина поймал другую рыбу и установил новый рекорд. Об этом пишет Saltwater Sportsman.

Рыбак поймал северного морского окуня, который стал рекордсменом штата по весу, побив старую отметку в 39,1 фунта (17,7 кг), пойманную в 2013 году Генри Либманом из Сиэтла.

ДеГрафф впервые взвесил рыбу в отдаленном домике, где остановились он, его невеста Бетси Уилсон и трое друзей. По неофициальным данным, она весила 48 фунтов (21,7 кг). Но до официального взвешивания на сертифицированных весах оставалось еще три дня. Поэтому мужчина пустил рыбе кровь, а затем выпотрошил ее.

"Я не собирался портить мясо ради рекорда", — сказал ДеГрафф.

Рыбак поймал северного морского окуня Фото: Facebook/Keith DeGraff

В присутствии представителя Департамента по рыболовству и дичи Аляски вес морского окуня на сертифицированных весах составил 42,4 фунта (19,2 кг), что превысило вес предыдущего рекорда. Мировой рекорд Международной ассоциации охотничьих рыб составляет 44,1 фунта (19,95 кг), пойманной Анджело Сциубба в 2017 году в районе залива Глейшер.

ДеГрафф рассказал, что он ловил черную треску на глубине 1 000 футов (300 м) и "был сразу разочарован, потому что по тому, как она боролась, казалось, что это палтус".

По данным Saltwater Sportsman, северный морской окунь — один из 33 видов скальных рыб Аляски, обитающий на глубине от 500 до 1500 футов (150-460 м) среди валунов вдоль континентального шельфа штата.

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