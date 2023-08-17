"Хотела впечатлить": женщина пошла на свидание голой, а ее спутник этого даже не заметил (фото)

На одежду из краски женщина потратила два часа, а "наряд" ей создала американская художница по телу.

В США женщина пошла на первое свидание, о котором договорилась в Tinder абсолютно голой. Впрочем, ее спутник "обнаженного наряда" даже не заметил. Историю рассказывает издание Mirror.

Американка по имени Джой решила поразить своего партнера на первом же свидании, поэтому долго не думала, что надеть, а решила пойти на встречу голышом. "Наряд" на ее теле нарисовала американская художница по телу Джен Зайдел, она потратила два часа, раскрашивая модель Джой с ног до головы.

Для свидания в крупном торговом центре женщине нарисовали синие рваные джинсы и цветочный топ.

Перед тем, как уйти, Джой сказала: "Это не мое первое свидание в Tinder, но это мое первое нарисованное свидание в Tinder. Парень, которого я выбрала, — комик, и он действительно очень смешной, поэтому я с нетерпением жду встречи с ним и увидеть его реакцию.

Джой на свидании в "голом" наряде

Сверху на тело Джой накинула пальто.

Во время встречи молодые люди разговаривали, смеялись и пили кофе. Мужчина сказал, что ему понравилась ее одежда.

Допив кофе, пара отправилась на прогулку по торговому центру, но "голый наряд" заметила группа девушек и попросили сделать селфи. Только потом, наконец, парень заметил, что его спутница была одета лишь в краску для тела.

Напомним, что в Великобритании женщина ходила на работу в "костюме Евы" — она устроилась в клининговую компанию, где уборщицы работают голыми.

Ранее сообщалось, что в Бразилии голый турист выжил после падения с высоты 100 метров в горах. Пострадавшего заметил прохожий, который пришел на крики о помощи.