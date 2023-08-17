Слышали крики: похороненная заживо женщина 11 дней пыталась выбраться из гроба (видео)

Живущие неподалеку от кладбища люди услышали крики из могилы 37-летней женщины и рассказали ее родным. Когда подняли крышку гроба, то заметили, что тело женщины было перевернуто.

Жуткий случай произошел зимой 2018 года в Бразилии. Погребенная заживо по ошибке Розанжела Алмейда душ Сантуш, как предполагается, пролежала в гробу в сознании одиннадцать дней, пытаясь выбраться наружу. Об этом вспоминает Mirror.

Кровь была обнаружена внутри гроба женщины при эксгумации ее тела на кладбище в Риачао дас Невес на северо-востоке Бразилии

Издание отмечает, что 37-летняя на то время Розанжела кричала во время отчаянной борьбы за свое освобождение. Пытаясь выбраться она получила травмы запястий. Через 11 дней после захоронения Розанжелы люди, живущие неподалеку от кладбища, сообщили о ситуации ее родным, услышав крики и удары, доносившиеся из могилы.

Позже появилась видеозапись, на которой видно, как на кладбище Сенхора Сантана местные жители сначала вынесли тяжелый гроб, а затем сняли крышку. В ролике одни люди просят вызвать скорую помощь, другие трогают ноги женщины и отмечают, что они теплые. Ее тело было повернуто не в том положении, в котором его положили в гроб.

Женщина была похоронена в бетонной могиле в январе 2018 года Фото: Globo

На руках и лбу женщины были повреждения, которые, судя по всему, она получила, пытаясь выбраться из подземной ловушки. Вата, находившаяся в ушах и ноздрях женщины, также вышла из ее тела. Гвозди по бокам крышки гроба также были выбиты вверх, а на внутренней стороне были царапины и кровь. На кладбище вызвали скорую и отвезли тело женщины в больницу, где уже и констатировали ее смерть.

До своих первых похорон Розанжела находилась в больнице Hospital do Oeste в Баррейрасе (северо-восточный штат Баия) в течение недели после того, как ее туда доставили родственники с сильной усталостью.

Согласно свидетельству о смерти, она перенесла две остановки сердца, после чего скончалась от "септического шока". Женщина, которая была замужем, но не имела детей, как сообщается, страдала обмороками с семи лет и принимала противосудорожные препараты. Родные простились с ней на поминках, а на следующий день в январе 2018 года Розанжела была похоронена в бетонной могиле на муниципальном кладбище в ее родном городе Риачао-дас-Невеш.

Погребенная заживо по ошибке Розанжела Алмейда душ Сантуш Фото: Globo

Выступая в то время, хозяйка дома Наталина Сильва сообщила бразильским СМИ, что многие люди слышали приглушенные крики в течение ночи.

"Когда я оказалась прямо перед могилой, я услышала стук изнутри. Я подумала, что дети, которые играют на кладбище, разыгрывают меня. Затем я услышала, как она дважды застонала, и после них она остановилась", — сказала она.

Мать умершей, 66-летняя Жермана де Альмейда, рассказала, что, когда они извлекли гроб и открыли его, то обнаружили, что на теле дочери были повреждения, которых, по ее словам, не было, когда ее хоронили.

"Она пыталась открыть крышку, даже гвозди, которые были вбиты, расшатались. У нее были повреждены руки, как будто она пыталась выбраться", — рассказывала тогда женщина.

Ранее Фокус сообщал, что женщины увидели на фотографии "призрака" погибшего мальчика. Они были в ужасе, когда увидели на фото ребенка, который давно утонул в местном озере.

Также стало известно, что в Великобритании 52-летняя Зои Кэллоу посетила музей Йоркского замка и во время селфи поймала на камеру странное явление, похожее на призрачное лицо.