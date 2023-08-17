Оказался на улице: мужчина, который в 15 лет был бездомным, стал миллионером (фото)

Саймон Сквибб стал бездомным в 15 лет и не знал, что его ждет в будущем. Мужчина спал на лестничной клетке, когда у него впервые появилась идея открыть садоводческую компанию, которая позже принесет ему миллионы долларов.

49-летний Саймон Сквибб из Великобритании купил заброшенную четырехэтажную лестничную клетку, такую же, как та, на которой он спал будучи подростком и планирует превратить ее в бесплатное офисное помещение для начинающих предпринимателей. Об этом пишет The Mirror.

Человек, бросивший школу и вынужденный в подростковом возрасте спать на лестничном пролете, после продажи своей компании за миллионы долларов вдохновляет других людей, переживших трудный жизненный путь.

Саймон Сквибб стал бездомным в 15 лет и не знал, что его ждет в будущем.

"Меня выгнали из дома в 15 лет. Мой отец только что умер, мы с матерью поссорились, и, да, она выгнала меня из дома, так что я прошел путь от жизни в надежной, счастливой семье до внезапного появления на улице", — рассказывал предприниматель в одном из интервью.

Мужчина уже стал мультимиллионером Фото: instagram.com/simonsquibb

Сейчас мужчина уже стал мультимиллионером. Он рассказал, как ему удалось все изменить. Саймон начал свой первый бизнес открыв садовую фирму, которая ежегодно приносила огромные деньги. В настоящее время он инвестировал в более чем 70 компаний, проведя два десятилетия в Гонконге, где родилась его компания Fluid.

В 2015 году британец продал компанию мировому гиганту в области бухгалтерского учета Price Waterhouse Coopers за огромную сумму, завершив полную трансформацию своей жизни. Теперь он руководит HelpBnk, сетевым приложением, где основатели стартапов могут обмениваться советами, и не оглядывается назад.

Предприниматель также делится советами по ведению бизнеса в социальных сетях, где у него более 375 тысяч подписчиков в Instagram, и говорит, что если он смог изменить свою жизнь до такой степени, то надежда есть у каждого.

Британец купил заброшенную четырехэтажную лестничную клетку Фото: The Pitch

Недавно британец купил заброшенную четырехэтажную лестничную клетку, подобную той, в которой он жил раньше. Саймон планирует превратить ее в бесплатное офисное помещение для начинающих предпринимателей.

"Это просто захватило мое воображение. Я придумал свой первый бизнес, садоводческую компанию, когда спал на лестничной клетке, когда мне было 15 лет и я был бездомным. Я считаю, что это верх безумия, что она теперь продается. Лучше всего будет, если мы просто сделаем ее нашим офисом, где мы сможем встречаться с людьми, и они смогут рассказать нам о своих мечтах", — рассказал он The Times.

На личном сайте Саймона написано, что он основатель первой в мире системы Help2Earn, платформы, которая помогает людям бесплатно научиться создавать и масштабировать бизнес, а тем, кто помогает, — получать деньги. Его цель — помочь 10 миллионам людей начать свой собственный бизнес и исправить систему образования.

Ранее Фокус сообщал, что миллионера заставили снести особняк стоимостью 3 млн фунтов. Городской совет поручил Гарету Уилсону, который руководит известной аукционной фирмой Wilson's Auctions, разрушить дом своей мечты и восстановить его в первоначальном виде, гораздо меньшем по размеру.

Также стало известно, что жена мультимиллионера согласилась рожать за роскошные подарки. У Линды Андраде есть список вещей, которые она ожидает от своего богатого мужа, чтобы он купил ей на "случай беременности". Ни одна из них не кажется дешевой или обычной.