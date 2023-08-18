Произошла ошибка: мужчина случайно купил "самое дорогое пиво в истории" (фото)

Мужчина хотел насладиться "очень английским" напитком. Он заплатил за пиво Deuchars IPA, однако не проверил сумму на устройстве для считывания карт, когда ему принесли счет.

В Великобритании Питер Лалор из Австралии купил бутылку пива Deuchars IPA, рассчитывая заплатить не более пары фунтов, но во время оплаты заказа персонал бара начал улыбаться, и он понял, что что-то пошло не так. По ошибке с него взяли 55 000 фунтов стерлингов за одну пинту. Об этом пишет Daily Star.

Австралиец, который в то время работал в газете The Australian, хотел насладиться "очень английским" напитком. Остановившись в манчестерском отеле Malmaison, Питер Лалор заказал пиво Deuchars IPA, рассчитывая заплатить не более пары фунтов. Однако он не проверил сумму на устройстве для считывания карт, когда ему принесли счет, и протянул свою карту Visa.

Сотрудники бара заметили ошибку раньше своего клиента, и Питер понял что что-то не так, когда работница не смогла сдержать смех.

За бутылку пива с австралийца взяли 99 983,64 австралийских доллара, что на тот момент составляло примерно 55 000 фунтов стерлингов. Кроме того, с него взяли комиссию за транзакцию в размере 1 382 фунтов стерлингов.

Питер понял что что-то не так, когда работница не смогла сдержать смех Фото: The Independent

Питер пообщался с менеджерами бара, после чего обратился в свой банк, но, к сожалению, ему сообщили, что возврат такой большой суммы может занять до девяти дней.

"Видите это пиво? Это самое дорогое пиво в истории. Я заплатил за него 99 983,64 долларов в отеле Malmaison в Манчестере прошлой ночью. Серьезно. Это хорошее пиво. Оригинальная версия этого напитка завоевала кучу наград, но ни одно пиво не стоит 100 000 долларов", — написал мужчина в X (Twitter).

Мужчина признается, что забыл свои очки для чтения, поэтому, когда ему принесли пиво и счет, он просто вставил свою карточку.

"У нее были какие-то проблемы с автоматом, я не придал этому значения, но в конце концов все разрешилось, я сказал, что мне не нужен чек, и она ушла. Однако что-то заставило меня спросить: "Сколько я только что заплатил за пиво". Она проверила, прикрыла рот, начала хихикать и отказалась говорить, сказав только, что произошла ошибка и она ее исправит. Я сказал ей, что все должно быть исправлено и исправлено прямо сейчас. Она побежала за своим менеджером, которая отнеслась к ситуации гораздо серьезнее и попытался договориться о возврате денег", — добавил Питер.

Представитель Malmaison заявил, что они всегда сравнивают цены в баре. Он также признал, что эта цена была "несколько завышенной".

"Мы связались с Питером, чтобы извиниться и убедиться, что проблема полностью решена. Надеемся, что в скором времени мы сможем пригласить его снова выпить. Следующая порция обязательно будет за счет заведения!" — сказал он.

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