Увеличила зарплату в 4 раза: женщина бросила работу ради "диплома Микки-Мауса"

Благодаря полученному "диплому Микки-Мауса" женщина воплотила в жизнь свою мечту и теперь работает в ведущих компаниях по созданию компьютерных игр.

В Великобритании 40-летняя Виктория Ван Гарретт, которой надоело общаться с "кричащими клиентами", решила бросить работу в колл-центре и поступить на обучение, чтобы получить так называемый "диплом Микки-Мауса". За 5 лет она сумела увеличить свою зарплату в четыре раза. Об этом пишет The Mirror.

Женщина, уставшая от своей постоянной работы смогла полностью изменить свою жизнь, поступив на так называемую специальность "Микки-Мауса".

Британка бросила школу после сдачи экзаменов в 1998 году и сразу же пошла на работу в колл-центр в энергетической отрасли, где проработала 10 лет, пока в 2008 году "не сломалась окончательно".

Именно в тот момент, когда она плакала за своим рабочим столом, к женщине пришло озарение. Взглянув на плакат с игрой Assassin's Creed, висевший над ее столом, Виктория вдруг поняла, что хочет создавать игры. Позже она сравнила это осознание "ударом молнии".

В возрасте 25 лет женщина поступила на курсы в тогдашний Народный колледж в Ноттингеме и с 2009 по 2011 год изучала дизайн интерактивных и мультимедийных игр, продолжая при этом работать в колл-центре.

Народный колледж в Ноттингеме Фото: Nottingham Post

После окончания своего обучения Виктория из Ливерпуля записалась на двухгодичный курс FdSc Games Technology 2013 с оплатой 6 тысяч фунтов стерлингов в год в Институте креативных технологий Confetti, который является частью Университета Ноттингем Трент. Именно в это время, в возрасте 27 лет, она наконец-то оставила работу в колл-центре с зарплатой в 23 тысячм фунтов стерлингов в год.

По окончании курса Виктория стала студентом Института креативных технологий "Конфетти", получив опыт работы в компании-разработчике игр Crytek. Именно благодаря этому она получила свою первую работу в индустрии, поскольку до этого момента у нее не было никакого опыта.

После того как в ее резюме появилась информация о Crytek, Виктория начала получать отклики от работодателей и смогла устроиться на работу в издательство Ubisoft после того, как интервьюер заметил ее татуировку Assassin's Creed на всю руку. В мае 2014 года она переехала из Ноттингема в Германию и стала работать над игрой, которая ее вдохновила. К 2016 году Виктория работала старшим аналитиком по контролю качества в Riot Games в Дублине, в команде League of Legends.

Трейлер одной из частей компьютерной игры Assassin's Creed компании Ubisoft, в которой работала Виктория

Всего за пять лет Виктория стала получать годовую зарплату в размере 93 000 фунтов стерлингов, что намного больше, чем она зарабатывала на своей работе в колл-центре. В 2022 году Виктория была удостоена почетной степени выдающегося выпускника Университета Ноттингем Трент в знак признания ее выдающихся достижений. В настоящее время Виктория работает в компании PlayStation в Ливерпуле, помогая создавать многопользовательские кооперативные игры.

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