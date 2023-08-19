"Портит воздух": бойфренд требует, чтобы его возлюбленная была похожей на леди

Мужчина не принимает естественные нужды своей девушки, о чем та рассказала на форуме. По ее словам, бойфренд обижается на то, что она "портит воздух", когда они оба находятся дома, и заставляет ее "быть леди".

24-летняя девушка пожаловалась на то, что ее 30-летний бойфренд, с которым они вместе почти два года, не хочет принимать естественные потребности ее организма. Она написала на сайте Reddit, что разочаровалась в партнере после того, как он начал обижать ее из-за метеоризма. Историю рассказали в издании The Mirror.

По словам девушки, четыре месяца назад они с бойфрендом приняли решение жить вместе. С того момента он постоянно обвиняет ее в том, что метеоризм — это неестественный процесс.

"Я имею тенденцию пукнуть несколько раз ночью, и он становится очень сварливым и обвиняет меня в том, что я делаю это намеренно (а я нет). Он говорит, что мне "не нужно выталкивать это". Я очень устала от того, что он обращается со мной так, будто то, что я делаю, неестественно, и всегда говорит мне, что мне нужно быть больше похожей на леди", — пожаловалась девушка.

Пост набрал более 4300 комментариев. Многие пользователи выразили поддержку женщине. Один комментатор отметил, что у мужчины, который обвиняет свою возлюбленную в том, что она "портит воздух", какое-то архаичное представление о том, какие действия являются женскими, а какие — нет. Другой пользователь форума добавил, что когда люди состоят в длительных отношениях, с ними происходит много биологических процессов. Например, они болеют, получают травмы, рожают детей. И если мужчина не может принять такие мелочи, как метеоризм, стоит задуматься, совместимы ли партнеры в долгосрочной перспективе.

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