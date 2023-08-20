Не пережил операцию: умер пес Чимс породы сиба-ину — звезда популярного мема

Пес по кличке Болци, соторый стал прототипом известного собаки-мема Чимс умер во время операции по удалению раковой опухоли.

О смерти пса Болци стало известно от его хозяйки, которая опубликовала соответствующий пост в Instagram.

Болци, который стал прототипом, ставшего вирусным собаки-мема по кличке Чимс, умер в пятницу, 18 августа, во время операции по удалению раковой опухоли. По словам хозяйки, сначала планировалось провести химиотерапию собаке или другое лечение после этой операции, но Болци умер в возрасте 12 лет.

"Вспомните ту радость, которую этот сиба-ину принес миру и объединил людей во время пандемии коронавируса, но теперь его миссия выполнена. Я верю, что он бегает по небу и ест много вкусной еды со своими новыми друзьями. Он всегда будет в моем сердце. Я надеюсь, что он сможет продолжать радовать всех в интернете", — написала хозяйка собаки.

Болци, который стал прототипом, ставшего вирусным собаки-мема по кличке Чимс, умер в пятницу, 18 августа Фото: Instagram

Кто такой Чимс?

Настоящую популярность мем с собакой Чимс, прототипом которого стал Болци, приобрел в 2020 году. Пользователи социальных сетей стали создавать мемы сразу с двумя собаками – Доге и Чимс.

Часто этот мем использовали для противопоставления людей в прошлом, которых символизировал Доге и людей современности, которых показывал Чимс Фото: Reddit

Порода обеих собак — сиба-ину, но если первый изображался в виде накачанного мускулистого гиганта, то Чимс символизировал более трусливого антипода. Тем не менее Чимс часто выступал и в роли того, кто может противостоять нападкам Доге.

Доге и Чимс Фото: Wikipedia

Данный мем имеет очень много разных вариаций и передает разные смыслы с помощью опубликованных текстов. Часто этот мем использовали для противопоставления людей в прошлом, которых символизировал Доге и людей современности, которых показывал Чимс.

Данный мем имеет очень много разных вариаций и передает разные смыслы с помощью опубликованных текстов Фото: Reddit

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