Загадочный снимок 1917 года с "серфингистом" натолкнул на мысль о путешествии во времени (фото)

На опубликованном фото, которое назвали "Последний пикник", изображена группа взрослых и детей, расположившихся на холме в Канаде в 1917 году. Но один человек, очевидно, выделяется на фоне остальных.

Таинственная фотография, сделанная более 100 лет тому назад, заставила людей задуматься о том, что, возможно, путешествия во времени существуют. Об этом пишет британский таблоид The Mirror.

Снимок под названием "Последний пикник" показывает группу взрослых и детей в Канаде в 1917 году. Женщины — в длинных юбках, а мужчины — пиджаках и шляпах.

Но на общем фоне выбивается фигура мужчины, чья одежда очень напоминает современную. Он одет в мешковатую футболку и шорты, также у него взъерошены волосы.

Судя по всему, "мужчина-серфер" вызывал вопросы и у современников: на снятых кадрах видно, что усатый сосед в широкополой шляпе с явным недоверием смотрит на него в упор, а женщина другой стороны указывает в его сторону.

Ютубер Джейми Д. Грант (Jamie D. Grant) обнаружил это фото в исторической книге Лестера Рэя Петерсона 1974 года "История Большого мыса Скотта" (The Great Cape Scott Story). Он опубликовал ролик, в котором обратил внимание на одежду и, в частности, шляпы, которые носили в начале пошлого века.

Человек на видео выглядит будто из другого периода истории

"Теперь присмотритесь. Его голова не покрыта, его волосы, его шорты. Мужчина слева недоверчиво смотрит. Таинственный путешественник доказал невозможное и совершил путешествие во времени?" — высказал предположение автор ролика.

Зрители принялись комментировать. Кто-то сказал, что тоже листал упомянутую книгу в детстве, и от этого были мурашки по коже из-за того, что внешний облик изображенного персонажа опережал свое время.

Другие соглашались с тем, что человек на видео выглядит будто из другого периода истории.

Но кто-то отметил, что футболки уже стали носить и в те времена, а в 20-х годах появилось упоминание о них в толковом словаре Уэбстера.

"Учитывая, что другие парни на фото тоже в шортах, хочу сказать, что он не путешественник во времени <…> Кто бы решил путешествовать во времени в футболке и шортах?" — прокомментировал пользователь GoodReads.com.

Напомним, что "путешественник во времени" поделился фотографией 5000 года и рассказал о плохих новостях для человечества.

Также сообщалось, что мужчина оставил жену дома на 10 лет, чтобы путешествовать по миру. За это время он израсходовал 72 тысячи долларов.