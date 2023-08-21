"Клешни омара": загадка людей племени Вадома, у которых ноги похожи на страусиные (фото)

В племени запрещены браки за пределами общины, чтобы не допустить развития у других племен генетической мутации, которая, по их словам, помогает им быстрее лазать по деревьям.

Представителей племени Дома в Зимбабве, известного также как Вадома или Бантвана, часто называют "людьми-страусами" из-за их деформированных ног. Об этом пишет Daily Star.

Племя, живущее в зимбабвийском регионе Каньемба, знаменито редким генетическим заболеванием, которым страдают многие его представители, — эктродактилией. Эта генетическая мутация, известная также как синдром "клешни омара", означает отсутствие одного или нескольких пальцев на руках или ногах при рождении.

Считается, что эта мутация встречается примерно у каждого четвертого ребенка, родившегося в племени Дома. У большинства их них отсутствуют три средних пальца на ногах, а вместо них имеются только два крайних пальца, которые становятся развернутыми внутрь. Это аутосомно-доминантное заболевание, возникающее в результате единственной мутации на хромосоме 7.

Мутация встречается примерно у каждого четвертого ребенка, родившегося в племени Дома Фото: YouTube/@leppeppel

По закону племени запрещено вступать в брак за пределами группы. Благодаря своим правилам и изоляции они сохранили генетическую мутацию, которая встречается чаще, чем в любой другой популяции.

Несмотря на законы, запрещающие браки вне племени, это заболевание встречается и у других племен, в том числе у талаунда или талаоте каланга из пустыни Калахари, которые, как считается, имеют общих предков с Вадома.

Издание отмечает, в общине мутация не считается инвалидностью, несмотря на то, что многие из них с трудом ходят и им крайне сложно бегать. Из-за нее они также не могут носить обувь, но многие из Вадома не желают носить ткани любого вида. Напротив, в племени считают, что эта особенность, позволяющая им быстрее лазать по деревьям, заслуживает одобрения.

У большинства людей с племени отсутствуют три средних пальца на ногах, а вместо них имеются только два крайних пальца Фото: коллаж Фокус

Для них лазание по деревьям — полезный навык для членов общины, поскольку они ведут традиционный образ жизни охотников-собирателей — охотятся, ловят рыбу, добывают мед, собирают дикие плоды и коренья.

Сообщается, что они являются единственными коренными охотниками-собирателями в Зимбабве, а также имеют ограниченный доступ к плодородным землям. Однако в последние годы Вадома оказались под угрозой со стороны егерей из-за борьбы с браконьерством. Многие из них отказались от привычного образа жизни и переселились в низины.

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