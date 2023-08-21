"Улица миллионеров": мужчина выиграл в лотерею после того, как "помолился бабочке" (фото)

Майк Брук перестал играть в лотерею, чтобы сэкономить деньги, но в прошлом месяце решил снова начать. Деньги помогут мужчине ухаживать за больным отцом.

В Великобритании 50-летний Майк Брук с трудом сводивший концы с концами, выиграл часть лотерейного приза в 1 млн фунтов стерлингов после того, как "помолился бабочке". Об этом пишет Daily Star.

Мужчина из Пенснета (Уэст-Мидлендс) начал молиться им более двух лет назад после смерти своей приемной матери Келли. Майк перестал играть в лотерею, чтобы сэкономить деньги, но в прошлом месяце решил снова начать. Он считает, что именного его покойная мать "послала ему выигрыш".

Британец выиграл приз в размере 90 909 фунтов стерлингов всего через несколько недель после подписки на People's Postcode Lottery. Майк рассказал, что стал участником лотереи в прошлом месяце, после того как четыре года назад перестал играть в лотерею, стремясь сократить ненужные расходы.

Отец двоих детей признался, что, когда он узнал о своем выигрыше, он поднял глаза к небу и поблагодарил маму Келли.

"Она любила бабочек, и всякий раз, когда я видел одну, я говорил: "Привет, Кел". А несколько раз я смотрел на бабочек и просто говорил: "Келли, помоги мне, чем можешь, помоги мне". Я вернулся в команду всего три недели назад. Я чувствую, что мне очень, очень повезло, и я думаю, что это благодаря ей. Это деньги, которые изменили мою жизнь, и это было лучшее время получить их", — рассказал победитель лотереи.

11 человек разделили джекпот в размере 1 млн фунтов стерлингов Фото: Daily Star

В настоящее время Майк ухаживает за своим прикованным к постели 70-летним отцом Мервином, у которого в начале этого года была диагностирована не поддающаяся лечению опухоль мозга. Он планирует использовать часть своего выигрыша, чтобы завести еще одну собаку, которая составит компанию ему и его псу Сириусу, названному в честь героя Гарри Поттера Сириуса Блэка.

Издание отмечает, что 11 человек разделили джекпот в размере 1 млн фунтов стерлингов после того, как жители дома DY5 4AJ в Пенснете стали победителями еженедельной лотереи Postcode Lottery "Улица миллионеров". Каждый билет получил чек на сумму 90 909 фунтов стерлингов.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина купил 15 лотерейных билетов и выиграл 15 джекпотов за один день. Победитель лотереи, 20 лет проработавший федеральным служащим, рассказал, что выигранные деньги позволят ему и его жене безбедно жить на пенсии.

Также стало известно, что женщину вынудили отдать $1,3 млн бывшему мужу. Дениз Росси расторгла 25-летний брак и подала на развод с мужем Томасом всего через 11 дней после того, как выиграла огромную сумму в лотерею, сохранив свой выигрыш в тайне. Суд обязал женщину выплатить сумму, которая составляет стоимость приза.