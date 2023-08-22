Второй шанс: мужчина выиграл огромный приз в лотерею после увольнения (фото)

Эрик Эббот, потерявший работу, узнал о победе в лотереи, проверив свою электронную почту. Вначале мужчина подумал, что это мошенничество, поэтому решил еще раз все перепроверить, после чего рассказал о призе родным.

Эрик Эббот из США за 24 часа после потери работы успел накататься на американских горках, прежде чем ему сообщили, что он выиграл почти 250 тысяч долларов в местной благотворительной лотереи, и теперь планирует купить автомобиль. Об этом пишет Daily Star.

Потерявший работу счастливчик в тот же день был вознагражден огромным призом. Мужчина думал, что его жизнь пошла по не правильному пути, когда его уволили. Кем именно работал американец неизвестно, но его жизнь изменилась, когда по электронной почте пришло сообщение о том, что он выиграл крупную сумму, несмотря на то, что проиграл в первом туре.

Эрик выиграл в лотерею "Play It Again" в городе Лонок, штат Арканзас, США. Сначала у него была невыигрышная скретч-карта, но во втором туре он выиграл.

"Я проснулся около пяти утра и решил проверить свою электронную почту. Я был шокирован, когда получил письмо от лотереи, в котором говорилось, что я выиграл в одном из этих розыгрышей второго шанса! Я сразу же подумал, что это мошенничество, поэтому проверил на сайте The Club, есть ли там мое имя, и позвонил в лотерею, чтобы подтвердить свой выигрыш", — рассказал он.

Эрик выиграл в лотерею "Play It Again" Фото: Arkansas Scholarship Lottery

По словам счастливчика, первыми, кому он рассказал о выигрыше в лотерею, были его родители.

На вопрос о том, как он планирует потратить выигрыш, он ответил, что сначала купит себе новый автомобиль, а остальные деньги направит на помощь родным и близким.

"Это поистине благословение, и я благодарен за возможность помочь облегчить их финансовый стресс", — добавил он.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина купил 15 лотерейных билетов и выиграл 15 джекпотов за один день. Победитель лотереи, 20 лет проработавший федеральным служащим, рассказал, что выигранные деньги позволят ему и его жене безбедно жить на пенсии.

Также стало известно, что женщину вынудили отдать $1,3 млн бывшему мужу. Дениз Росси расторгла 25-летний брак и подала на развод с мужем Томасом всего через 11 дней после того, как выиграла огромную сумму в лотерею, сохранив свой выигрыш в тайне. Суд обязал женщину выплатить сумму, которая составляет стоимость приза.