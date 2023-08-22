Лишняя нога: на Google Maps заметили жуткую "девушку-мутанта" (фото)

Странное изображение было замечено человеком, использовавшим Google Maps, чтобы "погулять" улицами города. По началу он не мог поверить в увиденное, поэтому решил поделиться снимком в соцсетях.

Один из пользователей Google Maps заметил нечто необычное, когда рассматривал улицы города Сплит в Хорватии. Люди в соцсетях начали активно обсуждать снимок "девушки-мутанта". Об этом пишет The Mirror.

Неназванный пользователь Reddit решил воспользоваться режимом Street View в Google Maps, чтобы "прогуляться" по улицам города, когда заметил двух женщин возле одного из зданий. Желая рассмотреть их поближе, он увеличил масштаб и изменил угол, под которым смотрел на них.

Издание отмечает, что похоже, машина Google Street View запечатлела не просто невинное изображение двух отдыхающих. На снимке, показанном с близкого расстояния, видно, что у одной из девушек есть третья нога. Из шорт блондинки справа видна третья конечность с пальцами.

На фото видно, что у одной из девушек есть третья нога Фото: Google Street View

Пользователи популярного форума сразу же окрестили трехногую женщину "девушкой-мутантом". Однако все может оказаться не так, как кажется: многие отмечают, что третья нога — это всего лишь глюк системы Google.

Карты Google были запущены в 2005 году и изменили способ навигации по всему миру, но это уже не первый случай, когда люди замечают некоторые странные сцены. Несколькими днями ранее один из пользователей нашел "дверь в бункер нацистов" в Антарктиде, в котором, по его мнению, Гитлер мог бы выжить во время войны.

На озадачивающем снимке, полученном с Google Maps, изображен затененный квадратный след, напоминающий вход, спрятанный на востоке огромного антарктического ледяного щита. Любители конспирологии не преминули предположить, для чего может быть использована эта дверь: многие считают, что это может быть секретная база правительства или даже нацистский бункер.

Ранее Фокус сообщал о загадке людей племени Вадома, у которых ноги похожи на страусиные. У них запрещены браки за пределами общины, чтобы не допустить развития у других племен генетической мутации, которая, по их словам, помогает им быстрее лазать по деревьям.

Также стало известно, что загадочная "пирамида", обнаруженная подо льдом в Антарктиде, вызвала ажиотаж в сети. Недавно были получены спутниковые снимки, и многие люди убедились, что загадочная треугольная структура на заснеженном и ледяном континенте может являться новейшим чудом света.