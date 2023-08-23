Жуткий финал: пропавший миллионер "решил жить" с племенем каннибалов (фото, видео)
Ютубер Mr Ballen рассказал о том, как Майкл Рокфеллер был замечен в джунглях Новой Гвинеи спустя долгое время после того, как его считали погибшим. В сети гуляло множество теорий и догадок, однако новая версия поразила людей.
Тайна пропавшего богатого жителя Нью-Йорка Майкла Рокфеллера, возможно, раскрыта после того, как появились кадры, на которых запечатлен обнаженный белый мужчина, охотящийся вместе с представителями племени каннибалов. Об этом пишет Daily Star.
Ютубер Mr Ballen рассказал о том, как миллионер был замечен в джунглях Новой Гвинеи спустя долгое время после того, как его считали погибшим.
Майкл Рокфеллер — член знаменитой богатой семьи Рокфеллеров — пропал без вести во время путешествия в Папуа-Новую Гвинею в 1961 году. 17 ноября небольшое судно, на котором он и голландский антрополог Рене Вассинг плыли на остров, попало в беду. Миллионера больше никогда не видели, и многие считают, что он был убит племенем. Однако недавно всплывшие кинокадры, снятые неподалеку от места исчезновения Рокфеллера, могут изменить это мнение.
"Репортер по имени Милт Маклин узнал от таинственного австралийца, который действительно недавно встретил Майкла Рокфеллера в джунглях Новой Гвинеи, недалеко от того места, где он предположительно исчез", — рассказал блогер.
Маклину не удалось найти пропавшего человека, но он снял большое количество фильмов о народности Асмат и их доме.
"Но 40 лет спустя, другая съемочная группа документалистов решила отправиться в Новую Гвинею и поискать Майкла, поскольку все еще ходили слухи о том, что он жив. Они обнаружили непросмотренные записи Милта Маклина, просмотрели их все и нашли среди многочасовых записей нечто невероятное. В кадр попадает каноэ, наполненное воинами племени Асмат. Это военный отряд, и, предположительно, они направляются на битву с каким-то другим племенем. Но среди этих больших сильных мужчин есть один человек, который совершенно не похож на других воинов племени Асмат. Это обнаженный бородатый белый мужчина, который — несмотря на плохое качество пленки — очень похож на Майкла Рокфеллера", — рассказывает Mr Ballen.
Издание отмечает, что идея о том, что Рокфеллер стал коренным жителем племени Асмат, — не единственное объяснение его исчезновения. Лорн и Лоуренс Блэр в своем документальном сериале "Огненное кольцо: An Indonesian Odyssey", встретили человека, который утверждал, что съел мультимиллионера из Нью-Йорка.
Исследователь Тобиас Шнеебаум услышал подобную историю от группы жителей деревни Асмат, о чем он написал в своей книге "Держи реку справа от себя: A Modern Cannibal Tale.
Карл Хоффман, журналист National Geographic, нашел дополнительное подтверждение этой истории и опубликовал мрачный отчет о смерти Рокфеллера. Три старейшины племени Асматов по имени Пип, Аджим и Фин обнаружили Рокфеллера, плавающего, обессилевшего, недалеко от берега. Они убили Рокфеллера в отместку за голландских исследователей, которые им были неприятны.
Ранее Фокус сообщал правду о "чудо-доме" стоимостью $4 млн, который "выжил" после ужасного бедствия. Пожары, охватившие остров Мауи на Гавайях с 8 августа, унесли жизни 114 человек и оставили тысячи разрушенных зданий. Волею судьбы или по счастливой случайности семья Милликин внесла в свой дом несколько ключевых изменений, которые и спасли его.
Также стало известно, что жители деревни слишком напуганы из-за банд, чтобы выходить на улицу вечером. Наиболее распространенным видом преступлений, совершаемых в городке, являются насильственные и сексуальные преступления. За последний год было зарегистрировано 538 инцидентов.