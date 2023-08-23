Уронила рыбу на трансформатор: в США птица "отключила" свет у 2000 человек (фото)

В местном управлении полиции сочли инцидент со сброшенной на трансформатор рыбой забавным и призвали не забывать "жертву этой бессмысленной смерти".

В американском штате Нью-Джерси произошло масштабное отключение электроэнергии, причиной которой стала рыба, сброшенная хищной птицей. Об этом пишет Washington Post 22 августа.

По словам представителя коммунальной компании Криса Хенига, 12 августа рыба упала на трансформатор на опоре электропередачи в жилом районе Сейревиля, в результате чего катушки внутри сместились.

В результате около 2100 потребителей остались без электричества. Спустя два часа подача электричества была восстановлена.

На чешуе найденной рыбы были обнаружены следы когтей, которые позволили правоохранителям предположить, что ее уронила хищная птица, пролетавшая над энергетическим объектом. Крис Хениг полагает, что это была скопа.

В полицейском управлении Сейревиля сочли ситуацию забавной и опубликовали пост, в котором показали фото рыбы, назвав ее Гиллиган, а также фотографию рисунка птицы в качестве "эскиза подозреваемого лица".

В полицейском управленим Сейревиля поделились снимками "виновников" отключения

"Пожалуйста, давайте не забудем жертву этой бессмысленной смерти. Гиллиган был трудолюбивым семьянином. Он был отцом тысяч детей. В последний раз подозреваемого видели летящим на юг. Если вы его увидите, не пытайтесь его задержать", — написали в ведомстве.

Лейтенант Джеймс Новак сказал журналистам, что не хотел этим постом преуменьшать или игнорировать неудобства, которые испытывали многие люди из-за отсутствия электричества. Его целью было показать, что "странные вещи находят Сейревиль".

Напомним, что в Великобритании кошка преодолела не менее 800 километров, застряв в решетке радиатора такси. По словам таксиста, животное могло находиться там несколько дней.

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