"Что это?": американка увидела из окна своего дома очень странное животное (видео)

Девушка обратилась к соседям, чтобы те помогли идентифицировать животное, которое ело ягоды с куста.

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Тина Калиг, жительница Хилл-Кантри-Виллидж (штат Техас, США), выглянув в окно, случайно увидела животное, внешность которого вызвала у нее недоумение. Ничего подобного она раньше не встречала, поэтому быстро схватила телефон, сделала пару снимков и разместила их на ресурсе NextDoor, поинтересовавшись у соседей, кто это, сообщает KENS-TV.

"Я была в своем доме и смотрела в окно. И я увидела животное прямо здесь и подумала: "Вау, что это?"", – рассказала девушка журналистам, добавив, что незваный лесной гость ел ягоды с куста.

Ее сообщение в сети не осталось без ответа, собрав около 100 ответов. Некоторые в шутку даже предложили, что это чупакабра, хотя были и более реальные предположения.

"Некоторые люди думают, что это нечто среднее между койотом и собакой", — сказала она.

Местные жители поговаривают, что рядом с деревней Хилл-Кантри живет горный лев. В свою очередь власти заявляют, что ничего подобного никогда здесь не фиксировалось, поэтому подтвердить рассказы о горном льве не представляется возможным. Официальные лица Хилл-Кантри обратились к егерям Техаса за помощью в идентификации животного, а KENS 5 отправил снимки в зоопарк Сан-Антонио.

Рэйчел Мальстафф, директор отдела млекопитающих в зоопарке Сан-Антонио, сказала, что животное на фотографиях может быть койотом или собакой. Ветеринары зоопарка не исключают что у него чесотка или другие проблемы с кожей.

Ранее Фокус писал, что в Украине житель Буковины забил чупакабру лопатой.