"Що це?": американка побачила з вікна свого будинку дуже дивну тварину (відео)

Дівчина звернулася до сусідів, щоб ті допомогли ідентифікувати тварину, яка їла ягоди з куща.

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Тіна Каліг, мешканка Гілл-Кантрі-Віллідж (штат Техас, США), визирнувши у вікно, випадково побачила тварину, зовнішність якої викликала в неї подив. Нічого подібного вона раніше не зустрічала, тому швидко схопила телефон, зробила кілька знімків і розмістила їх на ресурсі NextDoor, поцікавившись у сусідів, хто це, повідомляє KENS-TV.

"Я була у своєму будинку і дивилася у вікно. І я побачила тварину просто тут і подумала: "Вау, що це?"", — розповіла дівчина журналістам, додавши, що непроханий лісовий гість їв ягоди з куща.

Її повідомлення в мережі не залишилося без відповіді, зібравши близько 100 відповідей. Дехто жартома навіть припустив, що це чупакабра, хоча були й більш реальні припущення.

"Деякі люди думають, що це щось середнє між койотом і собакою", — сказала вона.

Місцеві жителі подейкують, що поруч із селом Гілл-Кантрі живе гірський лев. Зі свого боку влада заявляє, що нічого подібного ніколи тут не фіксували, тому підтвердити розповіді про гірського лева неможливо. Офіційні особи Хілл-Кантрі звернулися до єгерів Техасу по допомогу в ідентифікації тварини, а KENS 5 відправив знімки в зоопарк Сан-Антоніо.

Рейчел Мальстафф, директорка відділу ссавців у зоопарку Сан-Антоніо, сказала, що тварина на фотографіях може бути койотом чи собакою. Ветеринари зоопарку не виключають, що в неї короста або інші проблеми зі шкірою.

Раніше Фокус писав, що в Україні житель Буковини забив чупакабру лопатою.