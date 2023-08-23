"Лицо льва": мужчина с редким заболеванием стал мировой сенсацией (фото, видео)

Человек, преодолевший редкий и сложный врожденный дефект, сделал карьеру на международной арене, выступая по обе стороны Атлантического океана в начале XX века.

Парень с очень волосатым лицом использовал свою необычную особенность для того, чтобы завоевать мировую известность в качестве циркового артиста. Об этом пишет Daily Star.

Стефан Бибровский, известный также как Львинолицый, родился в 1890 году в Вильчогуре, Груецкого уезда, в конгрессной Польше.

Во многих отношениях это был самый обычный ребенок, но его отличало то, что при рождении все тело было покрыто волосами толщиной 2,5 см. В конце жизни длина волос достигала 20 см на лице и около 10 см на остальном теле. За этот удивительный рост его стали сравнивать со львом. Его золотистые локоны почти ничем не отличались от гривы короля джунглей.

Он страдал редким заболеванием — гипертрихозом, причиной которого, по словам его матери, стало то, что во время беременности на отца Стефана напал лев.

В возрасте четырех лет мальчик был передан немецкому импресарио по фамилии Зедльмайер, и с этого момента началась его жизнь, полная представлений и развлечений. Он рос талантливым гимнастом и научился трюкам, которые привели его к мировому признанию.

Фото: Bettmann Archive

Издание отмечает, что в качестве артиста он выступал в Европе под сценическим псевдонимом Лайонел, и его предполагаемый добрый и приятный характер сделали его популярным на всем континенте.

Затем, в 1901 году парень пересек Атлантику и присоединился к цирку Барнума и Бейли в США. Он стал звездой на нью-йоркском Кони-Айленде, а в 1920 году уже полностью обосновался в Штатах.

К концу десятилетия он вернулся в Европу, в Германию, и в 1932 году умер от сердечного приступа в возрасте 41 года. К моменту смерти мужчина считался "международной сенсацией с мировым именем".

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