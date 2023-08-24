Приносит несчастье: женщина купила "проклятый" портрет девушки в красном платье (фото)

Наряду с ценником к рамке картины была прикреплена бумажка с надписью предупреждающей покупателей о возможном проклятии. Рисунок уже дважды возвращали в магазин.

Одна женщина купила "проклятую" картину с изображением молодой девушки, несмотря на то, что предыдущие владельцы вернули ее в благотворительный магазин, из которого она была получена. Об этом пишет Daily Star.

Пользовательница X (Twitter) под ником Juliet Brando рассказала, что ее подруга Зои купила портрет девушки в красном платье в благотворительном магазине за 20 фунтов стерлингов, несмотря на то, что на картине висело предупреждение.

Наряду с ценником к рамке была прикреплена бумажка с надписью "возможно, проклята?", и она действительно принесла неприятности для Зои, и она вернула ее в магазин.

Через месяц картина вновь появилась в витрине магазина с новой запиской, которая гласила: "Она вернулась!!! Дважды продана и дважды возвращена! Вы достаточно смелы?"

"Что она делала?", — написала Джульетта в своем посте после того, как сообщила, что портрет был возвращен.

Женщина купила "проклятую" картину с изображением молодой девушки Фото: sliderulesyou/Twitter

В комментариях на Facebook было сказано, что Зои, видимо, вернула картину в магазин, потому что она "ввергла ее жизнь в хаос".

Женщина, которая рассказала об этом, также отметила, что менеджер магазина пытался отдать ей рисунок бесплатно, но она добавила, что не хочет "искушать судьбу". Когда люди потребовали от Джульетты более подробных ответов, она сообщила, что беспокоится за свою подругу из-за отсутствия ответа.

"Она никому не ответила в Facebook, что меня немного беспокоит. Обновление: мы только что разговаривали по мессенджеру, и это просто дико! Неудивительно, что она забрала фотографию обратно! Я не хочу раскрывать личные вещи без ее разрешения, но, черт возьми! Появилось ли оно с этим портретом, или вера в ее проклятие вызвала реальное проклятие, но с этим рисунком точно что-то не так. Что бы вы ни делали, не покупайте его", — сказала она.

Ранее Фокус сообщал, что студенты нашли тайную комнату в подвале, в которой жил незнакомец. Встревоженные жильцы дома вызвали сотрудников полиции, которые смогли попасть внутрь запертой спальни и обнаружили там человека по имени Джереми. Мужчина жил в подвале без ведома студентов.

Также ранее сообщалось, что канадец раскрыл "тайну" сейфа, который не могли открыть несколько десятилетий. В магазине пообещали, что тот, кто откроет их тайник, получит половину содержимого, если там будет что-то ценное. Вскрыть сейф удалось обычному водителю автобуса.