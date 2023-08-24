"Хорошо построено": мужчину арестовали за кражу крыльца у своих соседей (видео)

Подозреваемый прошел мимо нескольких табличек "Проход запрещен" и утащил крыльцо, которое на момент предполагаемой кражи не было пристроено к дому. Позже мужчина попал в другой конфликт.

Робину Свангеру из штата Джорджия, США, предъявлено уголовное обвинение в краже деревянного крыльца у своего соседа. Об этом пишет FOX 5 Atlanta.

Владелец крыльца заявил следователям, что, хотя его участок имеет заброшенный вид, но пристройка и другие предметы, находящиеся на территории, никогда не были выброшены.

"Это полноценное крыльцо размером 8 на 10 футов. Это то, что нужно для входа и выхода. Очень хорошо построено", — сказал следователь Крис Стэплер из офиса шерифа округа Коуета.

Робин Свангер, предположительно, прошел мимо нескольких табличек "Проход запрещен" и утащил крыльцо, которое на момент предполагаемой кражи не было пристроено к дому.

"Некоторые люди могут пожать плечами и сказать, что в этом нет ничего страшного, но когда вы берете чью-то собственность без их согласия, а стоимость этого крыльца составляет 3 000 долларов, вы не можете просто взять и унести вещи с чьей-то собственности", — сказал Стэплер.

Сотрудники полиции уже опознали Свангера как подозреваемого и разыскивали его в течение нескольких дней, когда их вызвали к нему домой в связи с бытовым конфликтом. По их словам, преступник поссорился со своей женой и бросал камни в их общее жилье.

В связи с этим инцидентом Свангеру были предъявлены обвинения в двух случаях насилия в семье, включая нанесение побоев, а также в краже крыльца.

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