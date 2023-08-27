Рухнет в море: мужчина, выигравший в лотерею шикарный особняк, сбежал через 3 дня (фото)

Парень выиграл главный приз в лотерее Omaze. Позже он узнал, что береговая эрозия грозит разрушить скалу, на которой стоит его новый дом и решил отказаться от него.

В Великобритании Глен Элми, выигравший роскошный особняк стоимостью 3 млн фунтов стерлингов на побережье, был вынужден покинуть его всего через три дня после того, как узнал, что скала, на которой стоял дом, рискует рухнуть в море. Об этом пишет Daily Star.

Мужчина из Уолсолла выиграл Stealth House, шикарный дом в северном Девоне, в октябре 2021 года в лотерее Omaze и быстро въехал в него, желая начать новую роскошную жизнь.

"Я просто ошеломлен, единственное, что мы когда-либо выигрывали, это 3 фунта стерлингов в лотерею "Бинго" во время отпуска. Нам очень нравится этот дом — если бы я мог спроектировать его с нуля, он бы выглядел именно так — как будто из фильма о Бонде", — рассказывал он тогда.

Однако рабочий-литейщик узнал, что береговая эрозия грозит разрушить скалу, на которой стоит его дом, и сбросить его в воду, и уже через три дня решил отказаться от него, сообщает Mail Online.

Мужчина быстро въехал в новый дом, желая начать новую роскошную жизнь Фото: Jam Press

Соседи, живущие неподалеку, считают, что потрясающий дом окажется в море уже через пять-десять лет.

"Я встречался с мистером Элми, когда он приезжал сюда для рекламы. Он собирался остаться на неделю, но уехал через три дня, и больше мы его не видели. Угол дома выходит почти на край обрыва, он находится примерно в двух метрах от края", — сообщил один из них.

Элми так и не вернулся в дом, и вот уже почти два года он стоит пустой.

"Я никогда не видел, чтобы кто-то входил или выходил после победы. Проблема береговой эрозии существует на всем побережье. Вокруг пляжа установлены знаки, предупреждающие о падающих камнях", — добавил другой сосед.

Проблема береговой эрозии существует на всем побережье Фото: Jam Press

Издание отмечает, что Элми попросил у фонда денежный эквивалент стоимости недвижимости после того, как узнал, что его шикарная квартира скоро перестанет существовать.

Согласно документам, хранящимся в Земельном реестре, компания Omaze Properties LLC приобрела Stealth House в июне 2021 года — за четыре месяца до того, как в него въехал Элми, — за 3,8 млн фунтов стерлингов. Это говорит о том, что компания Omaze не передала право собственности неудачливому победителю. В правилах и условиях Omaze указано, что победитель может предложить денежную альтернативу или другой приз.

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