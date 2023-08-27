Оторвалась на полную: японка сыграла на гитаре без гитары и победила в конкурсе (видео)

За звание лучшего аэрогитариста соревновались 18 финалистов, а соревнования проходили в два раунда.

В Финляндии состоялся 26-й чемпионат мира по игре на воздушной гитаре. Первое место получила представительница Японии Нанами Seven Seas Нагура из Японии. Об этом сообщают организаторы конкурса.

Финал проходил на площади Оулу Ротуаари, за ним наблюдали тысячи зрителей.

За звание лучшего аэрогитариста соревновались 18 финалистов. Соревнования проходили в два раунда, во второй раунд прошли восемь участников.

Представительница Японии Нанами Seven Seas (Семь морей) Нагура стала чемпионкой всемирного конкурса по игре на воображаемой гитаре. Она уже в третий раз выиграла международный конкурс в Финляндии. Таким образом, японка стала самой успешной участницей за всю историю конкурса. По итогам конкурса Нанами набрала 35,8 баллов.

Во время своего выступления она махала ногами, прыгала на сцене, сбрасывала с себя балахон, "облизывала" гитару и неистово кричала. В конце концов ее выступление оценили как зрители, так и судьи.

Второе место в музыкальном соревновании занял представитель Финляндии Аапо The Angus Раутио из Оулу, он набрал 35,2 баллов. Россиянин Кирилл Guitarantula Блюменкратц, выступающий под флагом Франции, занял третье место с 35,1 балла.

Чемпионат мира по воздушной гитаре организовывается в Оулу с 1996 года.

Игра на воздушной гитаре не является инструментальным видом спорта или искусством и не требует специальных мест или навыков, поэтому она доступна для всех. Аэрогитарой можно овладеть независимо от пола, возраста, этнического происхождения, сексуальной ориентации и социального статуса. Целью Чемпионата мира по игре на воздушной гитаре является содействие миру во всем мире", — пишут организаторы.

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