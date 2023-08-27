Не разговаривала годами: женщина смогла заговорить благодаря искусственному интеллекту (фото)

Вместо женщины может общаться аватар — он моргает глазами и использует такие выражения лица, как улыбки, сжатые губы и поднятые брови.

Женщина, которая годами не произносила ни одного слова после того, как у нее случился инсульт и ее парализовало, восстановила способность говорить благодаря искусственному интеллекту. Об этом пишет New York Post.

Новаторская процедура использует 253 электрода, которые были имплантированы в мозг 48-летней Энн Джонсон, а затем подключены к группе компьютеров через небольшой порт, прикрепленный к ее голове. Электроды, которые покрывают область мозга, где обрабатывается речь, перехватывают сигналы мозга женщины и отправляют их к компьютерам.

Экранный аватар, который Джонсон выбрала сама, может "говорить" то, что она думает, используя копию ее голоса, записанного много лет назад во время 15-минутного тоста, который она произнесла на своей свадьбе.

Аватар также моргает глазами и использует такие выражения лица, как улыбки, сжатые губы и приподнятые брови, что делает его более реалистичным.

До инсульта женщина работала учительницей математики в школе и тренером по волейболу и баскетболу, была замужем два года и имеет двоих детей. Самая большая мечта женщины — снова их обнять.

После многих лет реабилитации у нее постепенно восстановились движения и выражение лица, но Энн не могла говорить, и ее приходилось кормить через зонд, пока она не смогла глотать и есть мелко нарезанную или мягкую пищу.

Команда из UCSF вместе с коллегами из Калифорнийского университета в Беркли заметили, что это первый раз, когда речь или выражение лица были синтезированы из сигналов мозга. Чтобы обучить систему искусственного интеллекта, женщине пришлось молча "повторять" различные фразы из словарного запаса из 1024 слов снова и снова, пока компьютер не распознает модель активности мозга, связанную с каждым звуком.

Вместо целых слов программу ИИ научили распознавать фонемы, единицы языка, которые образуют произносимые слова.

Команда сейчас работает над беспроводной версией, что означает, что пользователю не нужно будет физически подключаться к компьютерам с помощью проводов или кабелей.

Напомним, что в горах Гарц в Германии туристы заметили мужчину. Он напоминал первобытного человека — был без одежды и с копьем в руках.

Женщина, которая пропала без вести на 8 лет, пришла в полицию с непонятной историей. Она была объявлена семьей в розыск восемь лет назад, 8 декабря 2015 года, и последний раз ее видели в 900-м квартале 34-й улицы.