Женщина, пропавшая без вести на 8 лет, пришла в полицию с непонятной историей (фото)

Лиза Ху находилась в разлуке со своей матерью, но недавно пара воссоединилась и обратилась в полицию с просьбой исключить ее из списка пропавших без вести. Правоохранители сообщают, что женщину не удерживали против ее воли.

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В США Лиза Ху была объявлена в розыск, когда жила в Калифорнии в возрасте около 20 лет, но недавно она появилась в полицейском участке в целости и сохранности и попросила исключить ее из списка пропавших без вести. Об этом пишет The Mirror.

Женщина была объявлена семьей в розыск восемь лет назад, 8 декабря 2015 года, и в последний раз ее видели в 900-м квартале 34-й улицы.

Однако на этой неделе Ху явилась в полицейское управление Окленда и сообщила, что никогда не числилась пропавшей без вести. Полиция не сообщает, где она находилась все это время, только говорит, что она физически не пострадала и ее не удерживали против ее воли.

Издание отмечает, что в то время Ху находилась в разлуке со своей матерью, но недавно пара воссоединилась и обратилась в полицию Окленда с просьбой исключить ее из списка пропавших без вести. Департамент закрыл дело, решив, что в нем нет ничего предосудительного, и умолчал о подробностях из уважения к женщине и ее семье.

Лиза сообщила, что никогда не числилась пропавшей без вести Фото: Oakland Police

Хотя история Ху, похоже, имеет счастливый конец, многие из подобных случаев долго остаются не раскрытыми. В настоящее время в Калифорнии пропал молодой человек, которого видели садящимся в машину Uber после окончания рабочего дня на новой работе, где он работал инженером-программистом в компании Netflix.

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