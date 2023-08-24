Жінка, яка зникла безвісти на 8 років, прийшла в поліцію з незрозумілою історією (фото)

Ліза Ху перебувала в розлуці зі своєю матір'ю, але нещодавно пара возз'єдналася і звернулася в поліцію з проханням виключити її зі списку зниклих безвісти. Правоохоронці повідомляють, що жінку не утримували проти її волі.

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У США Лізу Ху оголосили в розшук, коли вона жила в Каліфорнії у віці близько 20 років, але нещодавно вона з'явилася в поліцейській дільниці в цілості й схоронності і попросила виключити її зі списку зниклих безвісти. Про це пише The Mirror.

Жінка була оголошена сім'єю в розшук вісім років тому, 8 грудня 2015 року, і востаннє її бачили в 900-му кварталі 34-ї вулиці.

Однак цього тижня Ху з'явилася в поліцейське управління Окленда і повідомила, що ніколи не вважалася зниклою безвісти. Поліція не повідомляє, де вона перебувала весь цей час, тільки каже, що вона фізично не постраждала і її не утримували проти її волі.

Видання зазначає, що в той час Ху перебувала в розлуці зі своєю матір'ю, але нещодавно пара возз'єдналася і звернулася до поліції Окленда з проханням виключити її зі списку зниклих безвісти. Департамент закрив справу, вирішивши, що в ній немає нічого негожого, і промовчав про подробиці з поваги до жінки та її сім'ї.

Ліза повідомила, що ніколи не значилася зниклою безвісти Фото: Oakland Police

Хоча історія Ху, схоже, має щасливий кінець, багато подібних випадків довго залишаються не розкритими. Нині в Каліфорнії зник молодий чоловік, якого бачили, як він сідав у машину Uber після закінчення робочого дня на новій роботі, де він працював інженером-програмістом у компанії Netflix.

Цього тижня надійшла ще одна гучна заява про зникнення моделі та авторки пісень, яка написала мелодії для Кеті Перрі. Її не бачили понад сім тижнів, що викликало побоювання друзів, що її викрали. Востаннє Камелу Лейрет-Сегуру бачили в червні, коли у неї виникли проблеми з орендодавцем, і вона зникла зі свого будинку в Беверлі-Гіллз.

Раніше Фокус повідомляв, що британська медсестра, яка вбила 7 немовлят, залишила моторошну записку. Люсі Летбі, винну у вбивстві новонароджених, засудили до довічного ув'язнення у в'язниці без права на помилування або дострокове звільнення. Це найжорсткіший вирок у британській правовій системі.

Також стало відомо, що десятки людей стали жертвами великої лотерейної афери. Ентоні Лінтон Стюарт обманював літніх людей, стверджуючи, що вони вигравали мільйонні суми. Потім шахрай повідомляв, що для отримання виграшу жертвам доведеться заплатити низку зборів і податків.