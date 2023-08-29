Время ограничено: только люди с "острым зрением" могут заметить все 5 мячей для гольфа

Такие загадки, как эта, могут повысить когнитивные способности и концентрацию внимания человека. Более того, ежедневное решение головоломок может существенно улучшить работу интеллекта.

В новой головоломке людям предлагается найти все мячи для гольфа менее чем за 30 секунд. Только 60% игроков справляются с этой задачей. Об этом пишет Daily Star.

Игры и головоломки для тренировки мозга отлично подходят для улучшения памяти и концентрации внимания. Уделяя время решению интересных тестов и задач вы сможете переключить внимание и заставить свой мозг работать по-другому. Головоломки учат нас тому, как глаза и мозг должны работать вместе, чтобы вы всегда могли видеть едва заметные детали.

Эксперты по играм из ICE36 создали головоломку, которая заставит вас хорошенько поразмыслить. В ней игрокам предлагается за полминуты обнаружить все пять мячей для гольфа. Справитесь ли вы с заданием?

Попробуйте обнаружить 5 мячей для гольфа за 30 секунд Фото: ICE36

Издание отмечает, что только шесть из десяти (60%) британцев могут решить ее в течение 30 секунд.

На картинке изображены баскетбольные мячи, шары Magic 8, бейсбольные мячи и футбольные мячи. Ваша задача — найти мячи для гольфа, которые затерялись где-то на фотографии.

Не волнуйтесь, если у вас возникнут трудности, ведь найти все пять мячей, спрятанных под остальными, может быть непросто.

Ничего страшного если у вас не получилось с первого раза. Начните со сканирования левой части изображения, где вы найдете два мяча, затем остальные на другой стороне.

Выполнение этих упражнений может помочь предотвратить различные заболевания Фото: ICE36

Если эта головоломка показалась вам слишком легкой, или вы хотите попробовать свои силы в других головоломках, почему бы вам не попробовать другие задачи, о которых мы писали? Сможете ли вы обнаружить трех лисиц на фоне красных панд, которые, как оказалось, выглядят почти так же?

Ранее Фокус сообщал, что только люди с самым острым зрением могут найти пчелу с жалом. На все дается 10 секунд. Посмотрите на картинку, предоставленную компанией Make My Blinds, и попробуйте обнаружить пчелу, которая все еще может жалить.

Также стало известно, что мужчина, бросивший школу в 15 лет, стал миллионером. После ухода из школы мальчик обучался дома у своих родителей и через интернет. В 16 лет он открыл свое дело. За последние годы его PR-компания сотрудничала с целым рядом известных клиентов, включая Porsche, Криса Мойлса и организацию Scouting for Girls.