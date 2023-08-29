"Грядет чистка": "путешественник во времени" рассказал о глобальном отключении электрики

Эно Аларик, который утверждает, что знает о событиях будущего, поделился своим новым прогнозом. Ранее мужчина рассказывал о планетах-близнецах Земли, визитах инопланетян и Третьей мировой войне.

Эно Аларик, утверждающий, что он является "путешественником во времени из 2671 года", заявил, что в октябре 2023 года произойдет "всемирное отключение электроэнергии", которое приведет к росту преступности, подобно сценам из фильма "Судная ночь". Об этом пишет Daily Star.

Загадочный пользователь TikTok, известный также под ником @theradianttimetraveller, набрал более 630 тысяч подписчиков, публикуя предупреждения о предполагаемых будущих событиях. Видео на канале мужчины быстро стают вирусными и набирают тысячи и миллионы просмотров. Ранее автор уже публиковал предупреждения о столкновении планет-близнецов с Землей, прилетах инопланетян и даже о начале третьей мировой войны.

На этот раз самопровозглашенный путешественник во времени заявил, что у него есть список катастроф, которые произойдут в октябре этого года. Мужчина предупреждает, что это будет месяц, который "войдет в историю".

"Внимание! Да, я настоящий путешественник во времени, это основные события, которые произойдут в октябре 2023 года. 3 октября: Во время сильного метеоритного дождя на Землю падает инопланетный корабль, содержащий враждебные виды. Пришельцы покидают корабль сразу после приземления и начинают сеять хаос в крупных городах. 7 октября: Телескоп Джеймса Уэбба видит гигантское космическое существо, поедающее звезды. Оно придет в нашу Солнечную систему и съест Солнце, а затем может уничтожить все живое вблизи него. 15 октября: Внутри горы Эверест обнаружен человекоподобный вид с целой цивилизацией. Они обладают телепатическими способностями и хотят контролировать людей, они готовы на все ради власти. 29 октября: На Земле происходит мощнейшая солнечная вспышка, которая приводит к глобальному отключению электроэнергии. Ни одна машина не работает, и грядет чистка, которая затянется на несколько недель, преступность возрастает на 12 000%, ее очень трудно взять под контроль", — сообщает он в своем ролике.

Зрители TikTok в комментариях обсуждают, может ли это предупреждение стать реальностью или нет.

"Ни одно предсказание путешественников во времени еще не сбывалось", — уточнил один из них.

Ранее Фокус сообщал, что "путешественник во времени" назвал даты крупнейших стихийных бедствий. Он сказал, что в следующем году может произойти несколько экологических катастроф, в результате чего 2023 и 2024 годы станут "худшими в истории по погодным условиям"

Также стало известно, что эксперты считают, что нашли вход в "подземный мир". Исследовательская группа проекта "Lyobaa" после сканирования участка земли обнаружила несколько подземных пустот и аномалий, которые сходятся с историческими рассказами о подземной системе камер.