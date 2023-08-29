Установила скрытые камеры: женщина узнала о непристойной двойной жизни няни

Молодая мама провела свое собственно расследование после того, как случайно нашла под своей подушкой чужое нижнее белье.

Женщина по имени Ванг, и ее муж проживают в оживленном городе Шэньчжэнь (провинция Гуандун, Китай). Они ведут вполне комфортную жизнь, занимая стабильные руководящие должности в компании, и являются гордыми родителями своего первого ребенка после трех лет брака. Их главной задачей было найти подходящую няню для своего ребенка, поскольку они не могли позволить себе оставить работу. Но поиски оказались не простыми. Об этом пишет The Thaiger.

Молодым кандидаткам не хватало опыта, а пожилые казались непригодными для ухода за ребенком. В итоге пара остановилась на 20-летней женщине с трехлетним опытом работы с детьми, которая за время испытательного срока показала себя трудолюбивой и компетентной. Горничная не только хорошо заботилась о малыше, но и эффективно справлялась с другими домашними делами. Убедившись в правильности своего решения, Ванг подписала с ней долгосрочный контракт.

Со временем горничная стала почти членом семьи, часто получала от своей начальницы подарки и особые угощения. Однако Ванг стала замечать странные вещи. Она обнаружила на своей подушке пряди волос, похожие на волосы горничной, и заметила, что ее туалетные принадлежности заканчиваются необычайно быстро. В ходе беседы горничная призналась, что воспользовалась дорогими косметическими средствами из любопытства. Девушка попросила прощения и пообещала больше не трогать вещи Ванг.

Иллюстративное фото Фото: The Verge

Однако еще одна находка привела молодую маму в замешательство. Однажды ночью она обнаружила под подушкой красное нижнее белье, которое явно принадлежало не ей. Она заподозрила мужа в неверности, но он опроверг все обвинения, сославшись на то, что всегда приходит домой позже, чем она.

После долгих раздумий она поняла, что муж не из тех, кто изменяет, и оставила только одного подозреваемого — горничную. Она решила установить по дому скрытые камеры, чтобы собрать неопровержимые доказательства. Первый день съемки прошел без происшествий, домработница выполняла свои обычные обязанности. Однако на следующий выяснилась правда. Было замечено, что горничная пользовалась косметическими средствами и носила одежду Ванг, нарушив свое обещание. Но самым шокирующим открытием стало то, что горничная приводила в дом неизвестных мужчин, с которыми у нее были интимные связи. Часто это происходило, когда ребенок спал. Хозяйка также выяснила, что девушка без разрешения устраивала вечеринки в ее доме

После того как горничная превратила дом женщины в сцену из дикого реалити-шоу, Ванг выгнала и уволила горе-работницу.

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