Странная зависимость: американец рискует жизнью, питаясь каждый день сырым мясом (фото)

Мужчина тратит на сырое мясо 175 долларов в неделю и съедает по 1-2 килограмма в день. В его ежедневный рацион входят и другие неприготовленные органы животных.

40-летний Уэстон Роу из США съел более 2267 килограммов сырого мяса с тех пор, как четыре года назад изменил свою диету. Несмотря на предупреждение врача о "серьезных осложнениях", он не будет менять свой рацион. Об этом пишет Daily Star.

Самопровозглашенный "сыроед" из Омахи (штат Небраска) перешел на свою необычную диету четыре года назад и с тех пор съел более 2267 килограммов неприготовленного мяса. Издание отмечает, что такой вес является эквивалентом 8 коров или 124 овец.

Мужчина тратит на сырое мясо 175 долларов в неделю и съедает по 1-2 килограмма в день, причем в его ежедневный рацион входят мозги и другие органы животных.

Мужчина тратит на сырое мясо 175 долларов в неделю Фото: TLC

О своей диете он рассказал в передаче "Моя странная зависимость". Уэстон заявил, что его пища "восхитительна" и ему нравится ощущение "первобытности", которое она ему дает.

"Это очень приятное ощущение, граничащее с эйфорией. После того как я съем его, я чувствую себя очень первобытным человеком. Появляется желание завыть как волк. В принципе, вкус очень мягкий во рту, а поскольку мясо сырое, то просто проскальзывает в горло, и его не нужно долго разжевывать", — пояснил он.

Уэстон не ограничивается только красным мясом: за последние четыре года он съел около 100 непрожаренных цыплят. Сырая курица может содержать смертельно опасную бактерию сальмонеллу, из-за которой в США ежегодно попадают в больницу 26 500 человек. Несмотря на это, мужчина утверждает, что ни разу не болел, но после того, как обеспокоенная мама настоятельно рекомендовала ему обратиться к специалисту, мужчина получил плохие новости: врач обнаружил в его анализах "опасную" разновидность кишечной палочки.

Доктор пояснил, что хотя для здоровых людей наличие определенных штаммов кишечной палочки в организме является нормальным явлением, та, которая была обнаружена в организме Уэстона, является "аномальной" и имеет "опасную концентрацию".

Врач обнаружил в анализах мужчины "опасную" разновидность кишечной палочки Фото: TLC

Врач предупредил американца, что если ему когда-нибудь придется принимать антибиотики, то смешение лекарств с кишечной палочкой может вызвать почечную недостаточность или отказ почек, что может привести к диализу, пересадке почки или даже смерти. Он объяснил ее появление диетой Уэстона и рекомендовал ему держаться подальше от сырого мяса. Однако мужчина отказался слушать врача.

"Я питаюсь по самой причудливой диете всех времен и народов, конечно, у меня могут быть необычные штаммы бактерий, которые обычно не встречаются у людей. Мне кажется, что я знаю некоторые вещи, которые обычные врачи определенно не знают. Я исследовал некоторые нетрадиционные вещи, поэтому мне кажется, что я знаю немного больше. Моя цель на будущее — продолжать есть свою пищу и оставаться здоровым", — сказал он.

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