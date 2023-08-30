Запоминают лица: ученый целый год носил маску птицы, чтобы обмануть синиц (фото)

Орнитологи и специалисты по поведению птиц заметили, что некоторые виды пернатых способны запоминать человеческие лица. При виде приближающихся особей они прекращают свое обычное щебетание и издают предупреждающие об опасности крики.

Японский ученый, изучающий языки птиц, целый год носил на голове гигантскую птичью маску, чтобы обмануть больших синиц и приблизиться к ним. Об этом пишет Oddity Central.

Тошитака Судзуки, доцент Токийского университета, недавно поделился в X (Twitter) причудливой фотографией человека, надевшего на голову гигантскую птичью маску. Оказалось, что на снимке, сделанном где-то в лесах префектуры Нагано, изображен ученый, который решил целый год носить маску, чтобы подобраться к гнезду больших синиц, не вызывая у них беспокойства.

Орнитологи и специалисты по поведению птиц заметили, что некоторые виды пернатых способны запоминать человеческие лица. При виде приближающихся особей они прекращают свое обычное щебетание и издают предупреждающие крики. Попав в "черный список" синиц, японский ученый решил замаскироваться под гигантскую птицу, чтобы подойти к ним и изучить их.

По словам профессора Судзуки, его коллега носил маскировку целый год Фото: Toshitaka Suzuki/Twitter

В один прекрасный момент безымянному ученому, занимающемуся исследованиями поведения и эволюционной химии летучих мышей и птиц, пришлось подойти к гнезду большой синицы и взвесить ее птенцов, и с тех пор птицы, заметив его, переходили с обычного щебетания на характерные предупреждающие звуки. Это затрудняло проведение исследований их языка, и тогда он придумал маскировку.

По словам профессора Судзуки, его коллега носил маскировку целый год, но эксперимент закончился неудачей. Как только синицы замечали его приближение, они начинали издавать свои предупреждающие звуки. Результат был точно таким же, когда человек наконец снял головной убор и попробовал приблизиться к гнезду.

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