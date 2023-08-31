Появились последователи: мужчина, который "стал собакой", дал первое интервью (видео)

Японец Токо полностью пытается соответствовать стилю жизни домашнего питомца. Мужчина в костюме собаки переворачивается на спину, чтобы ему почесали живот, гуляет на поводке, имитируя ходьбу колли, а также ест искусственный корм.

Японец, потративший тысячи долларов на то, чтобы стать собакой, поделился своим первым интервью в костюме животного и рассказал, что другие люди хотят последовать его примеру. Об этом пишет The Mirror.

Любитель животных, известный как Токо, регулярно делится с поклонниками новостями о том, как проходят его дни в образе собаки. В свое время мужчина потратил 2 миллиона йен, что составляет примерно 15 000 долларов, на костюм колли в человеческий рост.

В своем последнем видеоролике на YouTube-канале Токо с гордостью продемонстрировал свое первое интервью в образе животного испанскому международному информационному агентству EFE.

"С самого детства я хотел перемен. Когда я одеваю костюм, я чувствую себя счастливым, потому что мои мечты сбываются", — сказал японец.

Мужчина регулярно делится с поклонниками новостями о том, как проходят его дни в образе собаки Фото: I want to be an animal/Youtube

Он также рассказал о положительных откликах, в том числе от людей, которые хотели бы повторить то, что он сделал.

"Я получал самые разные сообщения, среди них были и положительные. Некоторые люди говорили, что хотят повторить то, что сделал я. Это позволило мне увидеть, что есть и другие люди, подобные мне", — говорит Токо.

Мужчина рассказал, что всегда мечтал стать животным. Именно поэтому он несколько раз в месяц наряжается в костюм собаки, чтобы воплотить свои фантазии в жизнь. Японец благодарен талантливой костюмерной компании, которая помогает ему в этом.

Японец приобрел костюм, который имел человеческий рост, у агентства, специализирующегося на создании скульптур и манекенов для фильмов. Сотрудники компании потратили 40 дней на изготовление реалистичного костюма, так как Токо постоянно вносил изменения, стремясь сделать его идеальным.

"Когда мои друзья и семья узнали, что я стал животным, они были очень удивлены", — признался мужчина.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина "стал собакой" за 15 тысяч долларов. Японец Токо полностью пытается соответствовать стилю жизни домашнего питомца. Мужчина в костюме собаки переворачивается на спину, чтобы ему почесали живот, гуляет на поводке, имитируя ходьбу колли, а также ест искусственный корм.

Также стало известно, что британка кормит одну и ту же "семью" лисиц в течение 25 лет. Шэрон Хьюз уже долго время бросает пушистым зверям на завтрак лакомства вроде булочек с колбасой. Женщина не только кормит животных, но и заботится об их здоровье.