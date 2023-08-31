Сделали подарок: казино удвоило джекпот женщины в честь ее 106-го дня рождения (фото)

Женщина на протяжении многих лет посещала игровое заведение в день своего рождения. Однако этот год стал для нее особенным.

В США Сара Петерсон из Милуоки выиграла в казино Potawatomi джекпот в размере 1 000 фунтов стерлингов, отмечая свой 106-й день рождения. Ее приз был удвоен в качестве подарка от игрового заведения. Об этом пишет The Mirror.

Женщина с размахом отметила знаменательный для нее день, выиграв более 2 000 фунтов стерлингов. Американка уже много лет ежегодно совершает поездки в казино Potawatomi, чтобы отметить свой день рождения, но этот год был особенным. Она сорвала джекпот в размере 1000 фунтов стерлингов на одном из игровых автоматов.

Позднее, на той же неделе, Доминик Ортиз, генеральный директор казино Potawatomi, сделал Саре сюрприз. В честь ее возраста он удвоил выигрыш.

"Мы каждый год поздравляем Сару с днем рождения и благодарны за то, что она и ее семья празднуют его вместе с нами. Мы все были счастливы, когда узнали о ее крупном призе, и хотели сделать ее 106-й день рождения еще более особенным", — рассказал он.

Во время празднования дня рождения Сара надела праздничный наряд и вместе с семьей попробовала торт, изготовленный на заказ Фото: Potawatomi Casino Hotel

Во время празднования дня рождения Сара надела праздничный наряд и вместе с семьей попробовала торт, изготовленный на заказ. Она улыбалась, фотографируясь на память.

"Я жила хорошей жизнью, знаете ли. Я не пила, не курила, не ходила по барам. Я просто жила хорошей жизнью. Я хорошо заботилась о себе", — сказала американка.

Что касается ее выигрыша в казино, то Петерсон намерена использовать его с пользой.

"Я счастлива, что выиграла эти деньги. Я не знаю, что я буду с ними делать. Однако я собираюсь сделать хороший выбор", — добавила она.

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