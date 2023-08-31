"Всегда может меня съесть": дайвер назвал акулу Эмму своей лучшей подругой (видео)

Кинематографист Джим Абернети, удостоенный премии "Эмми", утверждает, что еще ни разу не встречал агрессивную акулу. Мужчина сравнивает морских хищников с домашними животными и уверен, что их нельзя называть бездумными монстрами.

Дайвер Джим Абернети из США рассказал, что считает акулу по кличке Эмма своей лучшей подругой. Мужчина относится к ней так же, как к домашнему лабрадору: учит ее трюкам, делает с ней селфи и гладит по голове. Однако он признает, что это может быть опасно для жизни. Об этом пишет Daily Star.

За все свои десятилетия погружений среди хищников кинематографист, удостоенный премии "Эмми", говорит, что еще ни разу не встречал агрессивную акулу. Джим из Палм-Бич, штат Флорида, впервые встретился с огромным морским хищником по кличке Эмма в 2001 году, когда вытащил крючок из ее пасти. После этого он был рядом со "своей подругой" во время 10 беременностей и удалил еще четыре крючка из ее пасти.

По словам Джима, Эмма, конечно, не обычная акула, она "больше похожа на домашнюю собаку, которая приходит в дом и садится на диван, совершенно расслабленной и спокойной".

Издание отмечает, что что они настолько близки, что могут прикасаться носами друг к другу. Эмма (4,5 метра в длину) любит, когда мужчина гладит ее по голове.

Мужчина сравнивает морских хищников с домашними животными Фото: Jim Abernethy/Scuba Adventures.com

Джим научил акулу различным трюкам, в том числе заставлять ее приходить к нему на помощь, потирая "большой палец о кончики пальцев".

"С Эммой это все равно что гулять ретривером в парке. Это очень весело и любопытно, и именно так мне удается делать снимки для селфи", — объяснил американец.

Дайвер ответил, что во всем этой ситуации есть и свои минусы. Часто он просто рискует быть съеденным заживо.

"Что делает Эмму такой особенной, так это то, что она действительно большая, огромная, и у нее есть фактор хищника. Когда вы смотрите на нее, как будто это может быть последнее, что вы сделаете. Она всегда может меня съесть. Но стоит оказаться в воде на короткое время, как понимаешь, что она такая любящая и ласковая. Акулы — это не бездумные монстры-людоеды, они такие же разумные существа, как кошки и собаки", — выразил свое мнение Джим.

Дайвер также объяснил, что людям следует воздерживаться от рыбалки и никогда не заходить в воду, когда она мутная, чтобы избежать нападений морских хищников.

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Также стало известно, что охотники побили рекорд, поймав огромного аллигатора. Людям разрешено охотиться на них в определенное время, чтобы снизить их численность, особенно вблизи жилых районов и после жалоб на пострадавших домашних животных.