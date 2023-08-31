Начал вилять хвостом: в США пропавшая собака воссоединилась с семьей спустя 12 лет (видео)

15-летний пес по кличке Миньон пропал еще в 2011 году после того, как ремонтник оставил открытыми задние ворота двора. Семья была рада вновь увидеть своего домашнего любимца.

Сотрудники службы контроля за животными в штате Аризона сообщили, что у собаки, подобранной в качестве бродячей, был обнаружен микрочип, и выяснилось, что она 12 лет не появлялась дома у своей семьи. Об этом пишет UPI.

В сообщении службы контроля за животными округа Марикопа (MCACC) в Facebook говорится, что недавно одна из сотрудниц подобрала старую собаку. По ее словам, животное выглядело немного застенчивым и грустным, оно никогда не виляло хвостом.

Работница центра просканировала собаку на наличие микрочипа и обнаружила, что его зовут Миньон. Она позвонила по номеру, указанному на устройстве, и оставила голосовое сообщение о находке. Через несколько часов ей перезвонил хозяин пса и сообщил, что он пропал после того, как в 2011 году выбежал через задние ворота, оставленные открытым ремонтником.

"Наша сотрудница отвезла 15-летнего Миньона домой, объяснив его владельцу, что животное уже старенькое и не очень быстро передвигается. Однако, как только она открыла клетку, Миньон увидел свою семью и сразу же начал вилять хвостом, явно радуясь воссоединению с ними", — говорится в сообщении.

По словам представителей MCACC, местонахождение пса в течение последних 12 лет было неизвестным, но его воссоединение с семьей подчеркивает важность микрочипирования домашних животных.

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