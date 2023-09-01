Потратила 130 тысяч фунтов: модель жалеет об операции по удлинению ног (фото)

Терезия Фишер призналась, что к решению удлинить ноги с помощью металлических стержней ее подтолкнул бывший муж, который был недоволен ростом избранницы.

Немецкая модель Терезия Фишер жалеет о тяжелой и дорогостоящей операции по удлинению ног с помощью металлических стержней. Об этом пишет Mirror 31 августа.

Терезия заплатила 130 000 фунтов, чтобы стать выше на 14 сантиметров. Она призналась, что на этот шаг ее толкнули критические высказывания о ее внешности со стороны бывшего мужа. Мужчина говорил, что ему нравятся "большие дамы", внушая девушке мысли об операции.

"Я никогда раньше с этим не сталкивалась, потому что всегда была довольна своим телом. Мне стыдно, потому что я согласилась на операцию, которой не следовало делать", — рассказала модель.

Девушка отметила, что процесс удлинения ног предусматривает перелом костей, установку металлических стержней и дальнейшее вытягивание конечностей сантиметр за сантиметром.

Терезия Фишер жалеет об удлинении ног Фото: коллаж Фокус

Терезия Фишер удлинила ноги на 14 сантиметров

По словам Терезии, ее удовлетворил результат операции, однако она столкнулась с негативом в сети.

"Теперь я чувствую себя счастливой и довольной своими ногами, но в Интернете на меня обрушивается волна ненависти. Это причиняет мне сильную боль. С помощью процедуры удлинения ног я нашла себя и наконец-то преодолела свою старую травму от издевательств", — объяснила девушка.

Напомним, Терезия Фишер, которая снималась в немецком шоу "Большой брат знаменитостей", перенесла две операции по удлинению ног. СМИ писали, что она рассчитывает получать большие гонорары благодаря проделанным процедурам.

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