101 день без еды ради идеальной фигуры: чем закончился эксперимент британки (фото)

Бриджит Делейни, обозреватель редакции The Guardian, написала книгу "Веллмания", в которой она описывает, как на самом деле работают диеты, занятия йогой и прочие способы похудения. Женщина становится "подопытным кроликом" популярных программ оздоровления, чтобы выяснить, могут ли они быть полезными.

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Бриджит Делейни из Великобритании решила похудеть любым способом. Женщина почти ничего не ела в течение 101 дня и рассказала о последствиях такого эксперимента. Об этом сообщает Daily Mail.

Британка узнала о необычной диете из журнала, там также были отзывы от женщин, здоровье которых уже пострадало от такого рациона питания. Делейни решила рискнуть проигнорировав негативные комментарии.

В течение первых двух недель женщина не употребляла никакую пищу и только пила травяные отвары, получая всего 250 калорий в день. Позже ее рацион состоял из 50 граммов курицы, вареного яйца или половины огурца.

По словам женщины, она испытывала отчаянное желание поесть что угодно, даже облизывала дно сковороды, когда ее сосед готовил бекон. После недели без еды, даже холодные остатки завтрака казались ей изысканным блюдом, достойным "Мишленовской" звезды.

Бриджет Делейни, обозреватель редакции The Guardian Фото: коллаж Фокус

Издание отмечает, что британка провела неделю, заклеив себе рот скотчем и спала таким образом. Она узнала об этом "лайфхаке" из другого журнала и думала, что это поможет кислороду быстрее поступать в мозг через нос. Однако в одну из ночей она почти задохнулась.

Делейни быстро потеряла вес, но при этом чувствовала себя ужасно. Голодание вызвало проблемы со здоровьем, и врач, который ее обследовал после ее губительной диеты, был поражен. Он заявил, что боль в груди, которую женщина постоянно испытывала, сигнализировала о том, что ее организм начал "съедать" сам себя.

После всех экспериментов женщина смогла остановиться и призывает других не издеваться над своим организмом.

Ранее Фокус писал, что похудевшая на 66 кг женщина, которая ела пасту болоньезе и карри, поделилась секретом. Саманте Кобб предложили особую диету – есть все, что она хочет, но в меру.

Также сообщалось, что ученые поняли, почему вес возвращается после похудения. Новое исследование считает, что ученые обнаружили причину, почему вес возвращается, как только диета прекращается.