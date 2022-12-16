Ученые поняли, почему вес возвращается после похудения: виноваты бактерии внутри нас

Новое исследование полагает, что ученые наконец-то нашли причину того, почему вес возвращается, как только диета прекращается.

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Сбалансированная диета имеет целый ряд преимуществ для здоровья, в том числе снижение веса и риска развития ожирения. Однако любители диет знают, что как только ограниченное потребление пищи прекращается, вес часто возвращается назад, пишет Science Alert.

Группа ученых из Шанхайского института питания и Китайской академии наук считают, что им, возможно, удалось найти ответ на этот вопрос. В ходе исследования, проведенного на мышах, ученым удалось идентифицировать бактерии, которые ответственны за изменение нашего метаболизма.

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В ходе испытаний ученые исследовали мышей, которых кормили согласно десятка различных диет. В результате они заметили, что бактерии Lactobacillus и их метаболиты увеличиваются в кишечнике животных, после того, как их голодание заканчивается и они возвращаются к менее ограниченному рациону. Ученые полагают, что изменение микробиома помогает тканям кишечника поглощать больше жира.

По словам исследователей, возвращение веса после диеты по-прежнему остается проблемой и ученые до сих пор не понимают, почему это происходит. Теперь исследователи полагают, что подобный процесс вполне может происходить и в кишечнике человека, после того, как он прекращает питаться согласно диете и переходит на менее ограниченный рацион.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что завершение диеты по сути активизирует быстрое накопление жира у мышей, а также усиленное всасывание липидов в кишечнике, которое по сути увеличивает жировую массу по окончании диеты — в результате весь "эффект" сходит на нет.

Отметим, что ученым также удалось обнаружить способ, который потенциально способен остановить возвращение веса после окончания диеты. Исследователи обнаружили, что диета с высоким содержанием белка ограничивала рост количества Lactobacillus, а значит и количество накопленного жира.

Исследователи также обнаружили, что рацион по окончании диеты, с большим содержанием белка оказался более важным, чем подсчет потребляемых калорий. Ученые надеются, что результаты их исследования в дальнейшем помогут людям сдержать вес, после прекращения диеты, а также в целом позволят снизить риск развития ожирения у жителей планеты.

В дальнейшем исследователи планируют провести более длительные исследования, но на этот раз с участием людей. Таким образом они планируют доказать, что продукты с высоким содержанием белка помогут не только удержать вес после похудения, но и закрепить результат, а возможно даже приумножить его.

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