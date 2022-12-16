Вчені зрозуміли, чому вага повертається після схуднення: винні бактерії всередині нас

Нове дослідження вважає, що вчені знайшли причину, чому вага повертається, як тільки дієта припиняється.

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Збалансована дієта має цілу низку переваг для здоров'я, зокрема зниження ваги та ризику розвитку ожиріння. Однак любителі дієт знають, що як тільки обмежене споживання їжі припиняється, вага часто повертається назад, пише Science Alert.

Група вчених із Шанхайського інституту харчування та Китайської академії наук вважають, що їм, можливо, вдалося знайти відповідь на це питання. Під час дослідження, проведеного на мишах, вченим вдалося ідентифікувати бактерії, відповідальні за зміну нашого метаболізму.

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Під час випробувань вчені досліджували мишей, яких годували згідно з десятком різних дієт. В результаті вони помітили, що бактерії Lactobacillus та їх метаболіти збільшуються в кишечнику тварин після того, як їх голодування закінчується і вони повертаються до менш обмеженого раціону. Вчені вважають, що зміна мікробіому допомагає тканинам кишечника поглинати більше жиру.

За словами дослідників, повернення ваги після дієти, як і раніше, такий процес може відбуватися і в кишечнику людини, після того, як вона припиняє харчуватися відповідно до дієти і переходить на менш обмежений раціон.

Результати дослідження свідчать про те, що завершення дієти по суті активізує швидке накопичення жиру у мишей, а також посилене всмоктування ліпідів у кишечнику, яке по суті збільшує жирову масу після закінчення дієти — в результаті весь ефект сходить нанівець.

Зазначимо, що вченим також вдалося виявити спосіб, що потенційно здатний зупинити повернення ваги після закінчення дієти. Дослідники виявили, що дієта з високим вмістом білка обмежувала зростання кількості Lactobacillus, а отже, і кількість накопиченого жиру.

Дослідники також виявили, що раціон після закінчення дієти з великим вмістом білка виявився важливішим, ніж підрахунок споживаних калорій. Вчені сподіваються, що результати їх дослідження надалі допоможуть людям стримати вагу, після припинення дієти, а також дозволять знизити ризик розвитку ожиріння у жителів планети.

Надалі дослідники планують провести триваліші дослідження, але цього разу за участю людей. Так, вони планують довести, що продукти з високим вмістом білка допоможуть не тільки утримати вагу після схуднення, але і закріпити результат, а можливо навіть примножити його.

Раніше Фоку писав про те, що схуднути без дієт можливо — вчені розповіли, як це зробити.