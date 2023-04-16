Похудевшая на 66 кг женщина, которая ела пасту болоньезе и карри, поделилась секретом (фото)

Саманта преследовала цель похудеть за год максимум на 30 кг, но превзошла свою цель вдвое. Женщине предложили особую диету – есть все, что хочешь, но в меру.

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В Великобритании 49-летняя Саманта Кобб из Челмсфорда похудела более чем на 66 кг, лакомясь спагетти болоньезе и карри. Об этом сообщает DailyMail.

Саманта присоединилась к организации по снижению веса Slimming World из-за беспокойства состоянием своего здоровья, куда она ходила навстречу раз в неделю. В организации ей предложили диету – есть все, что хочешь, но в меру.

Женщина преследовала цель похудеть за год максимум на 30 кг, но превзошла свою цель вдвое.

За год программы Саманта сбросила 66 кг. Она говорит, что одним из важнейших факторов, которые помогали ей было добавление в тарелку большого количества овощей, от которых она скорее насыщалась.

Саманта объяснила, что ей нравится тот факт, что она все еще может есть свои любимые блюда, такие как жаркое, спагетти болоньезе и карри, но при этом худеть.

Напомним, единственную дочь Элвиса Пресли, американскую певицу Лизу Мари Пресли убила диета. Сообщается, что знаменитость перед смертью как раз избрала очень опасную диету, потому что хотела похудеть к церемонии награждения премией "Золотой глобус-2023".

Ученые поняли, почему вес возвращается после похудения. Новое исследование считает, что ученые обнаружили причину, почему вес возвращается, как только диета прекращается.