Жінка, яка схудла на 66 кг, споживаючи пасту болоньєзе та карі, поділилася секретом (фото)

Саманта мала на меті схуднути за рік щонайбільше на 30 кг, але перевершила свою мету вдвічі. Жінці запропонували особливу дієту — їсти все, що хочеш, але в міру.

Related video

У Великій Британії 49-річна Саманта Кобб із Челмсфорда схудла на понад 66 кг, ласуючи спагеті болоньєзе та карі. Про це повідомляє DailyMail.

Саманта приєдналася до організації зі зниження ваги Slimming World через занепокоєння станом свого здоров’я, куди вона ходила на зустрічі раз на тиждень. У організації їй запропонували дієту — їсти все, що хочеш, але в міру.

Жінка мала на меті схуднути за рік щонайбільше на 30 кг, але перевершила свою мету вдвічі.

За рік програми Саманта скинула 66 кг. Вона каже, що одним із найважливіших факторів, які допомагали їй, було додавання в тарілку великої кількості овочів, від яких вона швидше насичувалася.

Саманта пояснила, що їй подобається той факт, що вона все ще може їсти свої улюблені страви, такі як печеня, спагеті болоньєзе та карі, але водночас худнути.

Нагадаємо, єдину доньку Елвіса Преслі, американську співачку Лізу Марі Преслі вбила дієта. Повідомляється, що знаменитість перед смертю якраз обрала дуже небезпечну дієту, адже хотіла схуднути до церемонії нагородження премією "Золотий глобус-2023".

Учені зрозуміли, чому вага повертається після схуднення. Нове дослідження вважає, що вчені знайшли причину, чому вага повертається, як тільки дієта припиняється.