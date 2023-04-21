101 день без їжі заради ідеальної фігури: чим закінчився експеримент британки (фото)

Бріджит Делейні, оглядачка редакції The Guardian, написала книгу "Веллманія", в якій вона описує, як насправді працюють дієти, заняття йогою та інші способи схуднення. Жінка стає "піддослідним кроликом" популярних програм оздоровлення, щоб з'ясувати, чи вони можуть бути корисними.

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Бріджит Делейні з Великобританії вирішила схуднути будь-яким способом. Жінка майже нічого не їла протягом 101 дня та розповіла про наслідки такого експерименту. Про це повідомляє Daily Mail.

Британка дізналася про незвичайну дієту з журналу, там також були відгуки від жінок, здоров'я яких вже постраждала від такого харчування. Делейні вирішила ризикнути проігнорувавши негативні коментарі.

Протягом перших двох тижнів жінка не вживала жодної їжі, тільки пила трав'яні відвари, отримуючи всього 250 калорій на день. Пізніше її раціон складався з 50 грамів курки, вареного яйця або половини огірка.

За словами жінки, вона відчувала відчайдушне бажання поїсти будь-що, навіть облизувала дно сковороди, коли її сусід готував бекон. Після тижня без їжі, навіть холодні залишки сніданку здавались їй вишуканою стравою, гідною "Мішленівської" зірки.

Бріджет Делейні, оглядачка редакції The Guardian Фото: колаж Фокус

Видання зазначає, що британка провела тиждень, заклеївши собі рота скотчем і спала таким чином. Вона дізналася про цей "лайфхак" з іншого журналу і думала, що це допоможе кисню швидше надходити в мозок через ніс. Проте в одну з ночей вона майже задихнулася.

Делейні швидко втратила вагу, але при цьому почувалась жахливо. Голодування викликало проблеми зі здоров'ям, і лікар, який її обстежив після згубної дієти, був здивований. Він заявив, що біль у грудях, який жінка постійно відчувала, сигналізувала про те, що її організм почав "з'їдати" сам себе.

Після всіх експериментів жінка змогла зупинитися і закликає інших не знущатися зі свого організму.

Раніше Фокус писав, що схудла на 66 кг жінка, яка їла пасту болоньєзе та каррі, поділилася секретом. Саманте Кобб запропонували особливу дієту — є все, що вона хоче, але в міру.

Також повідомлялося, що вчені зрозуміли, чому вага повертається після схуднення. Нове дослідження вважає, що вчені виявили причину, чому вага повертається, як тільки дієта припиняється.