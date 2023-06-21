Женщина-Халк из Бразилии рассказала о зверском аппетите и постоянных тренировках (фото, видео)

По словам Рафы Араужо, она провордит в спортзале 6-7 дней в неделю, тренируясь без отдыха.

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37-летняя Рафа Араужо из Рио-де-Жанейро (Бразилия), известная под ником FaFa Fitness, завоевала в Сети прозвище "Женщина-Халк" из-за своего мускулистого телосложения и ненасытного аппетита, поскольку есть по семь раз в день, пишет Daily Mail.

У фанатки фитнеса 2,1 миллиона подписчиков TikTok, которые пристально следят за тем, как Рафа с каждым днем все больше и больше превращается в гору мускул.

Она приписывает свои накачанные бицепсы, рельефный пресс и мускулистые ноги семи полноценным приемам пищи в день, включая курицу, лосося, стейк и шесть яиц. Араужо не только качает железо в тренажерном зале, но и научилась балансировать свое питание, чередуя дни с высоким содержанием углеводов и дни с низким содержанием углеводов.

Свой день она, как правило, начинает с двух порций рисовой каши и трех целых яиц. Во время второго приема пищи на ее столе – белый рис и еще три яйца.

С третьего по седьмой приемы пищи Рафа ест белый рис с курицей, стейком или лососем.

"В обычный день мой прием пищи перед тренировкой состоит из протеинового коктейля с рисовым кремом, порошка сывороточного протеина и несладкого миндального молока. После интенсивной тренировки я восполняю свою энергию сытной порцией риса, курицы или стейка и брокколи. Для третьего приема пищи я комбинирую яйца и спаржу, затем – протеиновый коктейль, порошок Карболин, сывороточный протеин и немного фруктов и творога для четвертого приема пищи. Мой пятый прием пищи обычно состоит из риса, рыбы и брокколи, а на шестой я ем немного авокадо и пять яичных белков", — объяснила Женщина-Халк.

По средам и субботам она позволяет себе более калорийное меню, ей нравится есть чизбургер и картофель фри.

При этом Рафа никогда не перестает тренироваться.

"На самом деле это довольно увлекательно. Когда вы много едите и регулярно тренируетесь, ваши мышцы естественным образом становятся толще и рельефнее. Эта трансформация имеет эффект домино: чем больше мышц вы наращиваете, тем больше калорий ваше тело естественным образом сжигает в течение дня. Это прекрасная синергия, когда ваша приверженность фитнесу укрепляет ваше телосложение и превращает вас в эффективную машину для сжигания калорий", – подчеркнула она.

Араужо тратит на тренировки шесть-семь дней в неделю и смогла усовершенствовать свой распорядок дня.

"Уникальность тренировок в бразильском стиле заключается в том, что мы фокусируемся на нижней части тела. Нам нравится выглядеть толще в нижней части тела. Это все изгибы, которые придают мне вид "бразильской попки"", – отмечает она.

Для достижения своих целей Рафа разработала собственную программу тренировок, назвав ее методом бразильского сплита, который максимально задействует потенциал каждой мышцы. Это разделяет тренировки нижней части тела на целевые группы мышц: квадрицепсы, подколенные сухожилия и ягодицы.

Сосредоточив внимание на этих областях отдельно, люди могут задействовать и активировать определенные мышцы с большей точностью, что приводит к усилению развития и четкости мышц. Метод бразильского сплита помогает сформировать стройную нижнюю часть тела и обеспечивает хорошо сбалансированное и пропорциональное телосложение.

В результате таких тренировок Рафа получила толстые ноги, ягодицы, тонкую талию и подтянутые руки.

Сейчас девушка сосредоточена на том, чтобы научить других тому, как они тоже могут достичь тела своей мечты, и призывает своих поклонников оставаться последовательными.

"Получение желаемого тела не происходит в одночасье. Нет никакого секрета в том, чтобы построить тело своей мечты, это требует времени, самоотверженности и последовательности, и с этим вы достигнете своих целей", – говорит бразильянка.

Ее мотивацией является помощь людям:

" Я люблю помогать другим достигать их целей, не только физически, но и умственно! Мне доставляет огромную радость наблюдать за трансформациями, как внутри, так и снаружи, по мере того, как люди ведут более здоровый и полноценный образ жизни. Упражнения — это не только физическая сила; это также касается психологической стойкости. Иногда я получаю до 600 сообщений в день от людей, желающих узнать, как лепить свое тело. Как личный тренер и основатель онлайн-программы персональных тренировок The Daily Gainz, я всегда рада поделиться своими советами по достижению фигуры "песочные часы". Я работаю в тренажерном зале уже 25 лет, поэтому слышала все вопросы о том, как лепить свое тело".

Рафа считает, что желающим изменить свое тело нужно находить занятия, которые приносят им радость и обеспечивают ясность ума.

"Будь то йога, медитация или хобби, забота о своем уме имеет решающее значение для общего благополучия", – заявила Женщина-Халк.

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