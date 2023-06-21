Жінка-Халк із Бразилії розповіла про звірячий апетит і постійні тренування (фото, відео)

За словами Рафи Араужо, вона провордить у спортзалі 6-7 днів на тиждень, тренуючись без відпочинку.

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37-річна Рафа Араужо з Ріо-де-Жанейро (Бразилія), відома під ніком FaFa Fitness, завоювала в мережі прізвисько "жінка-Халк" через свою м'язисту статуру та ненаситний апетит, оскільки їсть по сім разів на день, пише Daily Mail.

У фанатки фітнесу 2,1 мільйона підписників у TikTok, які уважно стежать за тим, як Рафа з кожним днем все більше перетворюється на гору м'язів.

Вона приписує свої накачані біцепси, рельєфний прес і мускулисті ноги семи повноцінним прийомам їжі на день, включно з куркою, лососем, стейком і шістьма яйцями. Араужо не тільки качає залізо в тренажерному залі, а й навчилася балансувати своє харчування, чергуючи дні з високим вмістом вуглеводів та дні з низьким вмістом вуглеводів.

Свій день вона, як правило, починає з двох порцій рисової каші та трьох цілих яєць. Під час другого прийому їжі на її столі – білий рис та ще три яйця. З третього по сьомий прийом їжі Рафа їсть білий рис з куркою, стейком або лососем.

"У звичайний день мій прийом їжі перед тренуванням складається з протеїнового коктейлю з рисовим кремом, порошку сироваткового протеїну і несолодкого мигдального молока. Після інтенсивного тренування я поповнюю свою енергію ситною порцією рису, курки або стейка і броколі. Для третього прийому їжі я комбіную спаржу, потім – протеїновий коктейль, порошок Карболін, сироватковий протеїн та трохи фруктів та сиру для четвертого прийому їжі. Мій п'ятий прийом їжі зазвичай складається з рису, риби та броколі, а на шостий я їм трохи авокадо та п'ять яєчних білків”, — пояснила жінка-Халк.

У середу та суботу вона дозволяє собі більш калорійне меню, їй подобається їсти чизбургер та картоплю фрі.

При цьому Рафа ніколи не припиняє тренуватися.

"Насправді це досить захоплююче. Коли ви багато їсте і регулярно тренуєтеся, ваші м'язи природно стають товстішими і рельєфнішими. Ця трансформація має ефект доміно: чим більше м'язів ви нарощуєте, тим більше калорій ваше тіло природно спалює протягом дня. Це прекрасна синергія, коли ваша відданість фітнесу зміцнює вашу статуру і перетворює вас на ефективну машину для спалювання калорій", – наголосила вона.

Араужо витрачає на тренування шість-сім днів на тиждень і спромоглася вдосконалити свій розпорядок дня.

"Унікальність тренувань у бразильському стилі полягає в тому, що ми фокусуємося на нижній частині тіла. Нам подобається виглядати товщими у нижній частині тіла. Це всі вигини, які надають мені вигляду "бразильської попки"", — зазначає вона.

Для досягнення своєї мети Рафа розробила власну програму тренувань, назвавши її методом бразильського спліту, який максимально задіює потенціал кожного м'яза. Це поділяє тренування нижньої частини тіла на цільові групи м'язів: квадрицепси, підколінні сухожилля та сідниці. Зосередивши увагу на цих областях окремо, люди можуть задіяти та активувати певні м'язи з більшою точністю, що призводить до посилення розвитку та чіткості м'язів. Метод бразильського спліту допомагає сформувати струнку нижню частину тіла та забезпечує добре збалансовану та пропорційну статуру.

У результаті таких тренувань Рафа отримала товсті ноги, сідниці, тонку талію та підтягнуті руки.

Зараз дівчина зосереджена на тому, щоб навчити інших, як вони теж можуть досягти тіла своєї мрії, і закликає своїх шанувальників залишатися послідовними.

"Отримання бажаного тіла не відбувається відразу. Немає жодного секрету в тому, щоб побудувати тіло своєї мрії, це вимагає часу, самовідданості та послідовності, і з цим ви досягнете своїх цілей", – каже бразилійка.

Її мотивацією є допомога людям:

"Я люблю допомагати іншим досягати їх цілей, не тільки фізично, але й розумово! Мені приносить величезну радість спостерігати за трансформаціями, як усередині, так і зовні, у міру того, як люди ведуть здоровіший і повноцінний спосіб життя. Вправи — це не тільки фізична сила, це також стосується психологічної стійкості. Іноді я отримую до 600 повідомлень на день від людей, які бажають дізнатися, як ліпити своє тіло. Як особистий тренер і засновник онлайн-програми персональних тренувань The Daily Gainz я завжди рада поділитися своїми порадами по досягненню фігури "пісочний годинник". Я працюю в тренажерному залі вже 25 років, тому чула всі запитання про те, як ліпити своє тіло".

Рафа вважає, що охочим змінити своє тіло потрібно знаходити заняття, які приносять їм радість і забезпечують ясність розуму.

"Будь то йога, медитація чи хобі, турбота про свій розум має вирішальне значення для загального благополуччя", — заявила жінка-Халк.

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