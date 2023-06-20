8 чашек в день: 100-летняя британка поделилась секретом своего долголетия (фото)

Ирен Спростон во время празднования юбилея отказалась от бокала праздничного шампанского. Женщина не пьет алкогольные напитки, однако не только благодаря этому она смогла дожить до такого возраста.

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Ирен Спростон из города Сток-он-Трент (Великобритания) раскрыла свой секрет долгой жизни после празднования своего 100-летнего юбилея. Об этом пишет The Mirror.

Весь день женщина принимала открытки и подарки от друзей и родственников. Вместо бокала с шампанским она насладилась чашкой своего любимого чая Typhoo, ведь она не пьет алкогольные напитки.

"Я часто думала, что никогда не доживу до 100 лет, но мне это удалось. Я всегда была занята и никогда не сидела без дела. Жизнь была тяжелой и неспокойной, но нужно продолжать идти вперед, ничего другого не остается. Есть много людей, которым еще хуже, чем мне", — сказала она.

Дом британки был так украшен внутри и снаружи, так что даже прохожие, не знавшие бывшую хозяйку ресторана, останавливались, чтобы пожелать ей всего хорошего.

У Ирен, чей муж Эрик умер в 2003 году, четверо детей, пять внуков и четыре правнука. Пара поженилась в церкви Святого Джеймса в Ньючапеле, когда ей было 19 лет.

У Ирен, чей муж Эрик умер в 2003 году, четверо детей, пять внуков и четыре правнука Фото: Stoke Sentinel

Женщина успела поработать во многих сферах. Закончила она свою трудовую деятельность в качестве повара в тогдашней начальной школе Фегг Хейс, где проработала 10 лет с 1979 по 1989 год. Ирен отмечает, что выпивает восемь чашек чая в день. По ее мнению именно этот горяч напиток, ее занятость и доброта помогли ей дожить до знаменательного дня рождения.

"Я всегда старалась быть доброй, и люди были добры ко мне в ответ. У меня прекрасная семья и много друзей. Мне есть за что быть благодарной, и я чувствую себя замечательно. Просто пейте чай", — сказала она.

65-летняя дочь Кэрол Болл живет с мамой в доме, где она родилась, а 39-летняя внучка Никола Белфорд живет по соседству.

"Нэн — удивительная, вдохновляющая женщина. Она — та частичка, которая держит нашу семью вместе, и я очень горжусь тем, что могу называть ее своей бабушкой. Ее очень любят в Фегг Хейз и даже получала открытки от незнакомых ей людей, которые видели украшения и хотели поздравить ее", — сказала Никола.

Ранее Фокус писал, что британка дожила до 108 лет благодаря алкогольным напиткам в обед. Мэри Энн Клифтон, которой исполнилось 108 лет, поделилась своею "тайной" долголетия. Женщина думает, что это все благодаря ее любимым алкогольным напиткам и умению выбирать правильное время для их употребления.

Также сообщалось, что 100-летняя Ширли Гудман поделилась секретами долголетия. Поддерживать себя в форме ей помогают йога, танцы и шоколад после приема пищи каждый день.