Валялась в шкафу: купленная за 4 доллара картина оказалась дорогостоящим шедевром (фото)

Картина входила в серию из четырех работ, созданных в 1939 году для издания романа "Рамона", вышедшего в 1884 году, в котором рассказывается о шотландской девушке. Долгое время она просто лежала в шкафу.

Художественное произведение стоимостью 4 доллара, купленное в магазине в Нью-Гэмпшире 6 лет назад, может принести покупателю сотни тысяч долларов. Рисунок был создан американским мастером искусства Ньюэллом Конверсом Уайетом. Об этом пишет New York Post.

В августе 2017 года женщина, пожелавшая остаться неизвестной, приобрела картину в магазине Savers, когда искала рамки, которые можно было бы отремонтировать и перепродать. Не имея никакой информации о рисунке, она купила его за 4 доллара и принесла домой.

Позже оказалось, что это произведение искусства было созданное Ньюэллом Конверсом Уайетом. Его работа будет выставлена на аукцион 19 сентября с предполагаемой ценой от 150 000 до 250 000 долларов. Картина входила в серию из четырех работ, созданных в 1939 году для издания романа Хелен Хант Джексон "Рамона", вышедшего в 1884 году, в котором рассказывается о шотландской девушке, живущей в Южной Калифорнии после мексикано-американской войны.

Уайет, художник и иллюстратор родом из Массачусетса, автор более 3 тысяч картин Фото: Wikipedia

По словам представителей аукционного дома Bonhams Skinner, автор ловко изобразил в этой работе напряженные отношения между Рамоной и ее жесткой и властной приемной матерью, сеньорой Морено. Уайет, художник и иллюстратор родом из Массачусетса, автор более 3 тысяч картин. Известен своей способностью усиливать драматизм и развитие персонажей сопроводительного текста с помощью своих работ.

Издание отмечает, что найдена только одна работа американца для этой книги, которая, скорее всего, была подарена издательской компанией редактору книги или наследнику автора.

Аукционный дом полагает, что рамка, в которой находится картина, была выбрана самим Уайтом. Женщина, пожелавшая остаться неизвестной, сказала аукционному дому Bonhams Skinner, что она часто шутила, что это "настоящая картина". Она несколько лет висела на стене в спальне, затем была убрана в шкаф и вновь обнаружена только в мае этого года во время уборки дома.

Аукционный дом полагает, что рамка, в которой находится картина, была выбрана самим Уайтом Фото: Bonhams Skinner

Любопытство женщины вновь пробудилось, и на этот раз она решила опубликовать фотографию произведения искусства на странице Facebook "Things Found In Walls — And Other Hidden Findings", где люди делятся историями о предметах, которые они находят спрятанными в малоизвестных местах.

Ее сообщение увидела Лорен Льюис из штата Мэн Лорен Льюис, которая в свое время руководила несколькими выставками Н.К. Уайета.

"Я на 99% уверена в подлинности картины. Моя оценка ее состояния заключалась в том, что, хотя на ней, конечно, есть небольшие царапины и ее не мешало бы почистить, она была в замечательном состоянии. Особенно учитывая, что никто из нас не имел представления о ее путешествии в течение последних 80 лет", — сказала она.

Ранее Фокус сообщал, что студенты нашли тайную комнату в подвале, в которой жил незнакомец. Встревоженные жильцы дома вызвали сотрудников полиции, которые смогли попасть внутрь запертой спальни и обнаружили там человека по имени Джереми. Мужчина жил в подвале без ведома студентов.

Также ранее сообщалось, что канадец раскрыл "тайну" сейфа, который не могли открыть несколько десятилетий. В магазине пообещали, что тот, кто откроет их тайник, получит половину содержимого, если там будет что-то ценное. Вскрыть сейф удалось обычному водителю автобуса.