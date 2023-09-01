Мужчина прожил в пещере 12 лет: его "выселили" из-за гор мусора (фото)

Как пишут в местной газете, мужчине сказали покинуть "жилье" из-за того, что он наносит вред природе и нарушает правила кемпинга.

Мужчину выселили из засоренной мусором пещеры, в которой, по его словам, он прожил 12 лет. Об этом пишет испанская газета Diario de Ibiza.

Это временное жилье на острове Форментера в Кап-де-Барбария (Балеарские острова – Испания) было переполнено мусором, и местный совет приказал мужчине покинуть его. На фотографиях видно две кровати и ведро, подвешенное к потолку пещеры, которое, по слухам, использовалось как душ. На другой фотографии видны пластиковые бутылки, разбросанные по песчаному полу пещеры.

Мучжина жил в пещере 12 лет Фото: Diario de Ibiza Бездомный оставил после себя горы мусора Фото: Diario de Ibiza

Местная полиция и представитель регионального министерства по делам территорий отправились в пещеру после того, как узнали, что в ней живет человек с прошлого года. По данным газеты, пещера была "полностью оборудована для проживания": там была мебель, другие вещи и мусор.

Мужчина рассказал властям, что пещера была его домом в течение последних 12 лет, и за это время он обустроил некоторые удобства. Однако Департамент по природопользованию объявил мужчине, что он нарушает правила кемпинга.

Совет острова не пояснил, почему человек проживал в скальной пещере. Однако чиновники предупредили, что останавливаться в таких местах запрещено из-за опасности для природы.

Мучжина жил в пещере 12 лет Фото: Diario de Ibiza

Форментера — самый маленький из испанских Балеарских островов в Средиземном море площадью около 32 кв. миль.

Чтобы добраться до Форментеры можно воспользоваться паромом с более известного острова Ибица, и она пользуется популярностью среди туристов, приезжающих сюда на однодневные летние поездки.

Напомним, в Испании спортсменка Беатрис Фламини провела 500 дней в пещере под Гранадой, находящейся на глубине 70 метров, без какого-либо контакта с внешним миром.

Также сообщалось, что житель Китая, ограбивший заправку на 23 доллара, 14 лет прятался в горной пещере, что бы сотрудники полиции не могли его найти.