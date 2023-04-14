Женщина провела 500 дней в пещере на глубине 70 метров, установив мировой рекорд (видео)

Альпинистка Беатрис Фламини приняла участие в проекте "Пещера времени". Она не общалась с людьми на протяжении полутора лет. За ее физическим и психологическим здоровьем постоянно следила команда ученых.

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В Испании спортсменка Беатрис Фламини провела 500 дней в пещере под Гранадой, находящейся на глубине 70 метров, без какого-либо контакта с внешним миром. Об этом пишет Reuters.

Издание отмечает, что элитная спортсменка и альпинистка, по словам ее команды поддержки, побила мировой рекорд по самому долгому времени пребывания в пещере в ходе эксперимента, за которым пристально следили ученые. Они изучали психические и физические последствия пребывания в экстремальных условиях. Ей было 48 лет, когда она вошла в пещеру, и она отпраздновала два дня рождения в одиночестве под землей.

Беатрис Фламини спустилась в пещеру в горном массиве Сьерра-Невада 20 ноября 2021 года в рамках научного эксперимента. В пещере было электричество, а сама спортсменка получала еду и воду. Однако ей было запрещено получать какие-либо сообщения извне. Во время ее пребывания в пещере она занималась чтением книг по философии, спелеологии, а также произведений Жюля Верна и Фридриха Ницше.

Женщина описала свой опыт как "превосходный и непревзойденный", добавив, что время пролетело незаметно Фото: Marca

Спустя полтора года женщина впервые вышла на свет в темных очках, неся свое оборудование и широко улыбаясь. Ее встречали журналисты и группа поддержки. Она описала свой опыт как "превосходный и непревзойденный", добавив, что время пролетело незаметно.

"Когда они пришли за мной я спала. Я подумала, что что-то случилось. Я сказала: "Уже? Конечно, нет". Я еще не закончила свою книгу", — рассказала альпинистка.

Женщина из-за продолжительной изоляции столкнулась с потерей ощущения времени и дезориентацией. Сейчас ей необходимо пройти медицинское обследование для оценки состояния здоровья и выявления возможных нейропсихологических изменений.

"Я провела там полтора года. Разрешите мне принять душ и мы увидимся позже на пресс-конференции", — сказала Фламини журналистам после выхода из пещеры.

Ранее рекорд по продолжительности изоляции от окружающего мира принадлежал сербскому спелеологу Милутину Вельковичу, который провел в пещере целых 463 дня.

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Также сообщалось, что американка на 9 месяце беременности пробежала 1,6 км за пять минут. Макенна Майлер побила свой собственный рекорд, который установила будучи беременной в первый раз. Спортсменка улучшила свой результат на восемь секунд.