Побила свой рекорд: американка на 9 месяце беременности пробежала 1,6 км за пять минут

Американка Макенна Майлер побила свой собственный рекорд, который установила будучи беременной в первый раз. Спортсменка улучшила свой результат на восемь секунд.

Related video

30-летняя Макенна Майлер из округа Ориндж, Калифорния, которая находится на 9 месяце беременности приняла участие в местных соревнованиях по легкой атлетике. Женщина пробежала 1,6 км (1 миля) за 5 минут 17 секунд. Об этом сообщает Ladbille.

Профессиональная бегунья на средние дистанции продолжала тренироваться еще во время своей первой беременности. Теперь будущая мама двоих детей вышла на трассу, чтобы проверить, сможет ли она побить свой последний рекорд. В результате Майлер улучшила свой результат на восемь секунд. Во время первого забега она преодолела дистанцию за 5 минут 25 секунд.

"Я думала, что это вполне обычное дело — тренироваться во время беременности, но оказалось, что есть много людей, которые считают это ненормальным. "Некоторые из них были генетически обусловлены. Я знаю потрясающих бегуний, которые забеременели, и их таз просто не выдержал бега. Люди спрашивали, как я могу заниматься бегом на девятом месяце беременности, когда они едва могут встать с дивана", — сказала она.

До начала беременности спортсменка тренировалась по шесть дней в неделю Фото: коллаж Фокус

Майлер выступает за команду Asics, участвуя в основном в забегах на 5 и 10 км.

До начала беременности спортсменка тренировалась по шесть дней в неделю, но когда она стала ожидать первенца, ее муж поспорил с ней, что она не сможет пробежать километр за менее чем 8 минут. Девушка приняла вызов и успешно выиграла спор.

Женщина выступает за команду Asics, участвуя в основном в забегах на 5 и 10 км

Мировой рекорд в беге на милю среди женщин составляет 4.12,33. Его установила нидерландка Сифан Хассан в 2019 году.

Ранее Фокус писал, что американка ищет по всему миру обувь, которая подойдет ее 14-летнему сыну. По словам Ребекки Килберн, при рождении мальчика акушер сообщил отцу, что у новорожденного самые большие ноги, которые он когда-либо видел. Врач точно предсказал, что детская обувь не подойдет для их сына, но родители не предполагали, что у них возникнут проблемы с поиском обуви для сына.

Также сообщалось, что в США мужчину уволили с работы из-за редкой болезни. Американец Марк Монджардо долгое время жил с недугом, о котором даже не подозревал. Это заболевание едва не разрушило мужчине жизнь.