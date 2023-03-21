Побила свій рекорд: американка на 9 місяці вагітності пробігла 1,6 км за п'ять хвилин

Американка Макенна Майлер побила свій власний рекорд, який встановила вагітною вперше. Спортсменка покращила свій результат на вісім секунд.

Related video

30-річна Макенна Майлер з округу Оріндж, Каліфорнія, яка є на 9 місяці вагітності, взяла участь у місцевих змаганнях з легкої атлетики. Жінка пробігла 1,6 км (1 миля) за 5 хвилин 17 секунд. Про це повідомляє Ladbille.

Професійна бігунка на середні дистанції продовжувала тренуватись ще під час своєї першої вагітності. Тепер майбутня мати двох дітей вийшла на трасу, щоб перевірити, чи зможе вона побити свій останній рекорд. В результаті Майлер покращила свій результат на вісім секунд. Під час першого забігу вона здолала дистанцію за 5 хвилин 25 секунд.

"Я думала, що це цілком звичайна справа — тренуватися під час вагітності, але виявилося, що є багато людей, які вважають це ненормальним". Деякі з них були генетично обумовлені. Я знаю приголомшливих легкоатлетів, які завагітніли, і їхній таз просто не витримав бігу. Люди питали, як я можу займатися бігом на дев'ятому місяці вагітності, коли вони ледве можуть встати з дивана», — сказала вона.

До початку вагітності спортсменка тренувалася по шість днів на тиждень Фото: колаж Фокус

Майлер виступає за команду Asics, і бере участь переважно у забігах на 5 і 10 км.

До початку вагітності спортсменка тренувалася по шість днів на тиждень, але коли вона почала чекати первістка, її чоловік посперечався з нею, що вона не зможе пробігти кілометр за менш ніж 8 хвилин. Дівчина прийняла виклик та успішно виграла суперечку.

Жінка виступає за команду Asics, і бере участь переважно у забігах на 5 та 10 км.

Світовий рекорд з бігу на милю серед жінок складає 4.12,33. Його встановила нідерландка Сіфан Хассан у 2019 році.

Раніше Фокус писав, що американка шукає по всьому світу взуття, яке підійде її 14-річному синові. За словами Ребеки Кілберн, при народженні хлопчика акушер повідомив батькові, що у новонародженого найбільші ноги, які він коли-небудь бачив. Лікар точно передбачив, що дитяче взуття не підійде для їхнього сина, але батьки не припускали, що у них виникнуть проблеми з пошуком взуття для сина.

Також повідомлялося, що у США чоловіка звільнили з роботи через рідкісну хворобу. Американець Марк Монджардо довгий час жив із недугою, про яку навіть не підозрював. Це захворювання мало не зруйнувало чоловікові життя.