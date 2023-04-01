Пчела убила спортсмена в Бразилии: как это произошло (фото)

Во время тренировки Уолдонилтон де Андраде Рей проглотил насекомое. Вероятно, пчела ужалила его, что вызвало сильную аллергическую реакцию. Мужчина умер в больнице через 21 день.

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В Бразилии во время тренировки спортсмен Уолдонилтон де Андраде Рей погиб после того, как пчела залетела ему в рот. Он проглотил насекомое, и, скорее всего, был ужален им, что привело к возникновению аллергической реакции. Об этом рассказывает The Mirror.

43-летний мужчина вел группу велосипедистов возле пляжа Понта Негра, недалеко от Манауса, Бразилия, когда произошел инцидент.

Во время тренировки спортсмен проглотил пчелу. Вероятно, она ужалила его, что вызвало сильную аллергическую реакцию. Мужчина скончался в больнице через 21 день.

По словам его сестры Розилены Рейс, у него был небольшой шанс на спасение, если бы ему дали кислород и оказали медицинскую помощь в течение первых трех минут после укуса. Мужчина был слишком далеко, чтобы хорошо оснащенные службы спасения смогли вовремя добраться до него. Он провел 20 минут, отчаянно борясь за дыхание, прежде чем наконец прибыли медики.

23 марта врачи объявили, что Уолдонилтон умер Фото: коллаж Фокус

"Рядом не было никакой помощи, ни медицинского центра, ни больницы. Максимум, что было доступно, это база пожарной службы, на которой не было дежурного врача", — рассказала сестра.

Пока люди искали помощь, на место происшествия прибыл сержант местной пожарной части, который успел спасти пострадавшего до прибытия парамедиков.

После этого мужчину срочно доставили в службу неотложной помощи Джовентина Диаса, расположенную чуть более чем в пяти милях от места происшествия. Оттуда его перевезли в другую больницу и поместили в реанимацию. 23 марта врачи объявили, что Уолдонилтон умер.

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